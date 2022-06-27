Тронуты солидарностью и решительностью: компания Baykar бесплатно предоставит три Байрактара Украине

Украинцам уже давно полюбился турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar и видео от ВСУ, где запечатлена его работа. Ему посвящали песни и были готовы назвать его именем своих детей.

Но когда Сергей Притула в свой День рождения, 22 июня, объявил о сборе на три беспилотника Bayraktar, украинский народ так увлекся, что прислал не за неделю, а за три дня вместо необходимых 500 миллионов гривен – 600 миллионов.

Такой суммы хватило бы и на покупку четырех летательных аппаратов, но турецкая компания Baykar, которая производит легендарных птичек, с первых дней следила за проектом под названием Народный Bayraktar.

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Представители были поражены поступком украинцев, поэтому решили не принимать оплату за три БПЛА Bayraktar TB2 и отправить их на фронт абсолютно бесплатно. Об этом компания объявила на своей странице в Twitter.

Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов.

Беспилотники фонд Сергея Притулы планировал купить для Воздушных сил ВСУ через Минобороны. Однако турецкая компания просит направить собранные средства на помощь в борьбе народа Украины.

Напоследок турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов написал:

Компания Baykar молится за справедливое решение и длительный мир.

Baykar’dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал историю самого малого пожертвования и объяснил, почему даже одна гривна имеет значение при сборе средств для ВСУ.