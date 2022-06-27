Зворушені солідарністю та рішучістю: компанія Baykar безкоштовно надасть три Байрактари Україні

Українцям вже давно полюбився турецький безпілотний літальний апарат Bayraktar та відео від ЗСУ, де закарбована його робота. Йому присвячували пісні та були готові назвати його ім’ям своїх дітей.

Та коли Сергій Притула у свій День народження, 22 червня, оголосив про збір на три безпілотники Bayraktar, український народ так захопився, що надіслав не за тиждень, а за три дні замість необхідних 500 мільйонів гривень – 600 мільйонів.

Такої суми вистачило б і на купівлю чотирьох літальних апаратів, але турецька компанія Baykar, що виробляє легендарних пташок, з перших днів слідкувала за проектом під назвою Народний Bayraktar.

Зараз також дивляться

Представники були вражені вчинком українців, а тому вирішили не приймати оплату за три БПЛА Bayraktar TB2 і відправити їх на фронт абсолютно безкоштовно. Про це компанія оголосила на своїй сторінці у Twitter.

Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів.

Безпілотники фонд Сергія Притули планував купити для Повітряних Сил ЗСУ через Міноборони. Однак турецька компанія просить натомість спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.

Наостанок турецький виробник безпілотних літальних апаратів написав:

Компанія Baykar молиться за справедливе розв’язання та тривалий мир.

Baykar’dan duyuru!

*

Announcement from Baykar!

*

Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

Нагадаємо, раніше Сергій Притула розповів історію найменшого пожертвування та пояснив, чому навіть одна гривня має значення під час збору коштів для ЗСУ.