Світ

Підтримувати Україну, надавати ППО та посилювати санкції: реакція світу на жорстокий обстріл Кременчука Росією

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Червня 2022, 11:00
Реакція світу на обстріл Кременчука

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