Підтримувати Україну, надавати ППО та посилювати санкції: реакція світу на жорстокий обстріл Кременчука Росією

Вчора, 27 червня, Україну та світ сколихнула жахлива новина — глибокий прояв російської жорстокості. Країна-агресор завдала ракетних ударів по Кременчуку та влучила у людний ТРЦ.

Працівники ДСНС довго гасили пожежу, досі розбирають завали. Для рятувальних робіт, пов’язаних з трагедією, було залучено 440 осіб (14 психологів) та 70 одиниць техніки. Також в ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло 18 осіб. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

Ця жахлива трагедія — невимовний біль для України. Росія вкотре довела, що вона країна-терорист та стріляє по мирних жителях. Адже в торговельному центрі не було нічого військового. Реакція світових лідерів на обстріл ТРЦ в Кременчуці не забарилася.

Реакція світу на обстріл Кременчука

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі лідерів Групи семи наголосив, що цей жахливий напад “вкотре показав масштаб жорстокості та варварства” Володимира Путіна.

— Путін повинен усвідомити, що його поведінка не зробить нічого іншого, крім як посилить рішучість, що Велика Британія і кожна інша країна G7 стоятимуть поруч з Україною стільки, скільки це потрібно, — сказав Джонсон.

Міністерка закордонних справ Британії Елізабет Трасс написала у своєму Twitter:

Це варварська атака на невинних жителів, що шокує. Мої думки з усіма, хто постраждав.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс написав у своєму Twitter, що Росія має бути повністю ізольованою й одного дня усі винні будуть притягнуті до відповідальності. Він наголосив, що мають бути введені додаткові санкції.

Another horrible Russian war crime- missile strike on shopping center in #Kremenchuk, a day will come when those responsible will be brought to justice, until then let’s stop calling #Kremlin, they must be fully isolated, more sanctions imposed. My condolences to all concerned — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 27, 2022

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що російська тактика залякування не спрацює й Україна переважатиме у підтримці своїх партнерів на рівні Групи семи й вище.

Horrendous indiscriminate strike by Russian missiles on the shopping centre in #Kremenchuk



Russian scare and intimidation tactics will never work. #Ukraine will prevail with support of its partners at @G7 and beyond.



My profound condolences to families of the victims. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2022

Президент Франції Еммануель Макрон написав у Twitter:

— Бомбування Росією торгового центру у Кременчуці — це жахіття. Ми розділяємо біль сімей жертв та гнів перед обличчям такого звірства. Російський народ має побачити правду, — також президент Франції додав відео з пожежі ТРЦ.

Russia’s bombing of a shopping centre in Kremenchuk is an abomination. We share the pain of the victims’ families, and the anger in the face of such an atrocity. The Russian people have to see the truth:pic.twitter.com/7drortbGSE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022

Очільниця МЗС Франції Катрін Колонна оприлюднила заяву, в якій наголосила, що Росія продовжує “жахливі порушення міжнародного гуманітарного права”, невибірково бомбардуючи цивільне населення та цивільну інфраструктуру по всій Україні. Та сказала, що Франція засуджує ракетний удар по Кременчуку.

France condemns the Russian missile strike on a supermarket in Kremenchuk #Ukraine. By indiscriminately bombing civilians and civilian infrastructure, Russia continues its appalling violations of international humanitarian law. Russia must be held accountable for its actions. https://t.co/x8rt71iNgU pic.twitter.com/1BZiAVdG32 — Catherine Colonna (@MinColonna) June 27, 2022

Президент США Джо Байден відреагував на обстріл Кременчука. Він написав у Twitter:

— Напад Росії на мирних жителів у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом. Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України, — наголосив Байден.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на обстріл Кременчука та сказав, що ракетний удар по торговельному центру став останнім у низці злочинів.

— Ми й надалі підтримуватимемо наших українських партнерів і залучатимемо Росію, зокрема винних у звірствах, до відповідальності.

The world is horrified by Russia’s missile strike today, which hit a crowded Ukrainian shopping mall — the latest in a string of atrocities. We will continue to support our Ukrainian partners and hold Russia, including those responsible for atrocities, to account. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 27, 2022

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що світ притягне Росію до відповідальності за ракетний удар по торговельному центрі в Кременчуці.

Президент Литви Ґітанас Науседа написав у Twitter після обстрілу Кременчука, що Україна потребує більших постачань систем протиповітряної оборони та якнайшвидше.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас написала в Twitter:

— Росія продовжує тероризувати мирних жителів та знищувати життя в Україні. З цим не можна миритися — вони ніколи не зможуть перемогти і військові злочинці постануть перед правосуддям.

Yet another horrifying news from Ukraine. Russia bombed a shopping centre in #Kremenchuk with over 1000 peaceful people inside. Russia continues to terrorise civilians and destroy life in #Ukraine. This cannot be tolerated – they can never win and war criminals will face justice. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2022

Реакція світових ЗМІ на удар Росії по ТРЦ в Кременчуці

Жорстокість російських воєнних злочинів знову опинилася на перших шпальтах газет у різних країнах. Про жорстокість Росії мають знати усі.











Попри весь біль та страждання, які ми відчуваємо щодня, ми все одно переможемо. Адже українці об’єднані єдиною метою. Ми неодноразово довели, як вміємо єднатися, і цим заслужили повагу та підтримку усього світу.

Нещодавно ми всі збирали на три БпЛА Bayraktar та за три дні зібрали аж на чотири “пташки”. Зворушена таким вчинком українців, компанія Baykar вирішила безплатно надати українцям безпілотники.

