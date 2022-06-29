Росія — найбільша загроза НАТО! Новий пакет допомоги Україні та результати саміту

Сьогодні, 29 червня, в Мадриді пройшов саміт країн НАТО. На ньому затвердили нову стратегічну концепцію Альянсу на наступне десятиліття. Дистанційно до зустрічі долучився і президент України Володимир Зеленський.

Читай, чому цей захід важливий та яку допомогу Україні пообіцяли країни Альянсу.

Росія — найсерйозніша і пряма загроза

У новій стратегічній концепції Росія визначається як “найсерйозніша і пряма загроза” безпеці НАТО та союзників.

Зараз також дивляться

Нарощування збройного (потенціалу) Москви, зокрема в Балтійському, Чорноморському та Середземноморському регіонах, а також військова інтеграція з Білоруссю, кинули виклик нашій безпеці та інтересам, — йдеться в документі.

Крім того, вперше на саміті розглянули кейс Китаю та виклики, які Пекін ставить перед безпекою, інтересами та цінностями країн Альянсу.

Основними завданнями НАТО визначили:

стримування та оборону;

запобігання кризам та управління ними;

кооперативну безпеку.

— Ви тільки зараз, на цьому саміті, визначите Росію своєю головною загрозою, а для них ви ворог уже дуже давно.

І на цьому побудована ідеологія Росії, це відбивається на 100% у її пропаганді, це її завдання — зламати вас, тиснути на вас.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні.

Допомога Україні

На зустрічі також ухвалили новий пакет допомоги нашій державі. Про це повідомляє видання Європейська Правда.

Підтримка складатиметься з двох частин:

Термінова нелетальна допомога: паливо, аптечки, системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв’язку тощо. Перехід України на обладнання НАТО у перспективі тривалої співпраці.

Сильна незалежна Україна є ключовою для стабільності євроатлантичної спільноти… Україна може покладатись на нас так довго, як це потрібно, — сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент Зеленський висловив подяку партнерам та закликав не зупинятись, а нарощувати темпи постачання зброї та фінансової підтримки України, а також ізолювати Росію від цивілізованого світу.

Якщо ви справді визначаєте Росію своєю головною загрозою, ви маєте повністю підтримати її головну, першу мішень.

— Це не війна Росії лише проти України, це війна за право диктувати умови у Європі, — зазначив він.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дві країни виявили бажання приєднатись до НАТО. Йдеться про Швецію, яка була нейтральною впродовж двох століть, та Фінляндію, яка була позаблоковою майже 80 років.

Сьогодні на саміті країни НАТО офіційно запросили Швецію та Фінляндію вступити до Північноатлантичного альянсу після того, як Туреччина зняла своє вето.

Тепер 30 парламентів держав-учасниць мають ратифікувати це рішення, та в блоці очікують, що це відбудеться досить швидко.

Україна вітає рішення щодо приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу. І дуже добре, що це сталося зараз — до того, як Росія могла б почати діяти і проти цих держав.

— Але чи робить щось Росія зараз проти них у зв’язку з цим рішенням? Ні, і ви це бачите, — прокоментував цю історичну подію президент України.

27 червня Україну сколихнула жахлива новина — Росія завдала ракетних ударів по Полтавській області та влучила у людний ТРЦ. Та реакція світу на обстріл Кременчука не забарилась.

Читай, як прокоментувала цю трагедію міжнародна спільнота.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!