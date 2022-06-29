Світ

Росія — найбільша загроза НАТО! Новий пакет допомоги Україні та результати саміту

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Червня 2022, 18:35
Результати саміту НАТО в Мадриді 29.06.2022

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