Шлях Росії — трибунал та визнання державою-терористом. Як пройшло екстрене засідання Радбезу ООН

Учора, 28 червня, відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН після того, як Росія обстріляла торговий центр у Кременчуці Полтавської області. До зустрічі дистанційно долучився й президент України Володимир Зеленський.

Читай, про що говорили на нараді та які її основні результати.

Розслідування трагедій в Україні

Війна Росії проти України спричиняє тисячі смертей серед мирного населення внаслідок невиборчих обстрілів цивільної інфраструктури та житлових будинків російськими військовими.

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Коли востаннє, 5 квітня, я інформувала цю Раду, то здавалося, що руйнації, які завдають Україні та її народу, не можуть бути ще гіршими.

Але за минулі десять тижнів було вбито велику кількість українських мирних жителів, внаслідок невиборчих атак цілі міста зрівнялися із землею, а більшість орних земель країни понівечена артилерійськими обстрілами, — заявила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Вона закликала розслідувати трагедію в Кременчуці, як і інші атаки армії РФ на українські міста: Київ, Лисичанськ, Харків, Миколаїв, Слов’янськ, Дніпро тощо.

Станом на 26 червня Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало 10 631 жертву серед цивільного населення в Україні: 4731 вбитого та 5900 поранених. Найбільше постраждалих внаслідок вибухових пристроїв з великою площею ураження.

У нас не вистачає слів, щоб описати безглуздість, марність і жорстокість цієї війни, — сказала Дікарло.

“We have run out of words to describe the senselessness, futility and cruelty of this war.”



— UN political chief @DicarloRosemary to Security Council on the war in Ukraine noting, that civilians continue to pay too high a price.https://t.co/blD94AbQxt pic.twitter.com/OOGi1p2uOo — United Nations (@UN) June 28, 2022

На початку червня Комісія ООН з розслідування подій в Україні завершила свою першу місію до держави та відвідала Бучу, Ірпінь, Харків та Суми.

Дікарло розповіла, що Комісія підтверджує випадки серйозних порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права аж до військових злочинів та злочинів проти людства.

У майбутньому висновки розслідувань використовуватимуться для притягнення винних до відповідальності. Адже російські військові свідомо знищують мирне населення України.

Понеділок, 27 червня, ракетний удар по Кременчуку. Той, хто зробив цей удар, не міг не знати, що направляє ракету по звичайному торговому центру, по одному з багатьох шопінг-молів, що є в будь-якій країні світу, — зазначив Володимир Зеленський.

Заклик до вигнання Росії з Радбезу ООН

Президент України закликав Раду Безпеки ООН зупинити злочини Росії та притягти її до відповідальності. Інакше її терористична діяльність може перекинутись на інші держави континенту.

Адже країни Балтії, Польща, Молдова, Казахстан та інші вже чули погрози на свою адресу від російських посадовців та пропагандистів.

Зеленський закликав ООН визнати Росію державою-терористом.

Хто з вас не погоджується, що це — тероризм? Якби у будь-якій частині світу будь-яка організація ось так само, як Росія вбиває українців, вбивала б будь-яких мирних людей, то це точно було б визнано тероризмом.

Така організація стала б ворогом для всього людства. А отже, те, що карається на рівні конкретних злочинців і злочинних організацій, не має залишатися безкарним і на рівні держави, яка стала терористичною, — сказав президент.

Крім того, РФ не повинна брати участь в обговореннях та голосуваннях з питань, пов’язаних з війною проти України. Держава-терорист не має залишатись в Радбезі, як і в Генеральній Асамблеї ООН.

Натомість ООН має створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення російських загарбників до відповідальності.

Реакція Росії

Перший заступник Постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський своєю чергою заявив, що Рада Безпеки ООН не повинна перетворюватися на майданчик для дистанційної агіткампанії президента Зеленського з виклянчення зброї в учасників саміту НАТО.

Коментуючи Кременчуцьку трагедію, він сказав, що “жодного удару по торговому центру не наносилося”, і вкотре повторив брехню про те, що це був удар на випередження по ангарах з озброєнням і боєприпасами західних партнерів України.

— Якщо російська держава стверджує, що ці жертви нібито не від її ракетного удару, то я зараз пропоную ООН направити або спеціального представника Генерального секретаря ООН, або уповноважену комісію на місце цього теракту до Кременчука, щоб ООН мала можливість переконатися, що це дійсно російський ракетний удар, — відповів Зеленський.

За результатами зустрічі Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія категорично засудили військові злочини Росії проти України, а також вкотре висловили підтримку суверенітету України.

Європейські лідери вкотре зібралися на триденному саміті, де російська агресія проти України та пошук методів допомоги Україні стали пріоритетною темою для обговорення. Читай, що ухвалили на саміті G7.

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Фото: UN Photo/Ariana Lindquist