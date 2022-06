Шлях Росії — трибунал та визнання державою-терористом. Як пройшло екстрене засідання Радбезу ООН

Учора, 28 червня, відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН після того, як Росія обстріляла торговий центр у Кременчуці Полтавської області. До зустрічі дистанційно долучився й президент України Володимир Зеленський.

Читай, про що говорили на нараді та які її основні результати.

Війна Росії проти України спричиняє тисячі смертей серед мирного населення внаслідок невиборчих обстрілів цивільної інфраструктури та житлових будинків російськими військовими.

Але за минулі десять тижнів було вбито велику кількість українських мирних жителів, внаслідок невиборчих атак цілі міста зрівнялися із землею, а більшість орних земель країни понівечена артилерійськими обстрілами, — заявила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Вона закликала розслідувати трагедію в Кременчуці, як і інші атаки армії РФ на українські міста: Київ, Лисичанськ, Харків, Миколаїв, Слов’янськ, Дніпро тощо.

Станом на 26 червня Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало 10 631 жертву серед цивільного населення в Україні: 4731 вбитого та 5900 поранених. Найбільше постраждалих внаслідок вибухових пристроїв з великою площею ураження.

“We have run out of words to describe the senselessness, futility and cruelty of this war.”



— UN political chief @DicarloRosemary to Security Council on the war in Ukraine noting, that civilians continue to pay too high a price.https://t.co/blD94AbQxt pic.twitter.com/OOGi1p2uOo