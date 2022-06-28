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Саміт НАТО в Мадриді: про що говоритимуть та коли Україна перейде на озброєння Альянсу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Червня 2022, 13:30

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