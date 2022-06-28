Саміт НАТО в Мадриді: про що говоритимуть та коли Україна перейде на озброєння Альянсу

Сьогодні, 28 червня, у Мадриді розпочався триденний саміт НАТО. Дистанційно участь у ньому також візьме президент України Володимир Зеленський. Долучаться й інші українські посадовці.

Генсек Альянсу заявив, що на саміті Росію оголосять найбільшою загрозою країнам-членам НАТО.

Народний депутат України та голова постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв розповів про саміт НАТО.

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За його словами, таке оголошення змінить взаємодію з РФ та збільшить оборонні бюджети, посилить Східний фланг, збільшить сили швидкого реагування з 40 000 до 300 000.

Альянс розглядатиме Росію як потенційну загрозу, а також методи війни з нею, сказав нардеп.

Проте Чернєв зауважив, що Україна навряд чи просунеться до НАТО.

— Вони підтверджують політику відкритих дверей для аспірантів, якою є Україна. Але ми маємо розуміти, що наше подальше просування в Альянсі — це більше політичне рішення, яке ми маємо отримати консенсусом 30 країн.

Перехід України на озброєння НАТО

— Це одне з важливих питання, яке буде на саміті НАТО. Щодо переозброєння України на стандарти Альянсу ми чули й на зустрічі Рамштайн-3. Це рішення, яке ухвалили й країни НАТО, й інші, що увійшли в Рамштайн. Це де-факто буде перехід на стандарти НАТО, — сказав Чернєв.

Про час, який потрібен буде на перехід на нову зброю, нардеп сказав, що ми уже це робимо за тижні й місяці. Адже наші військові вже вміють користуватися зброєю, яку передають нам країни-партнери, а також проходять тренування.

Світ показав, що готовий продовжувати підтримувати Україну. Раніше ми розповідали про зустріч G7 та що ухвалили на саміті Групи семи.

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