Саммит НАТО в Мадриде: о чем будут говорить и когда Украина перейдет на вооружение Альянса

Сегодня, 28 июня, в Мадриде начался трехдневный саммит НАТО. Дистанционно участие в нем также примет президент Украины Владимир Зеленский. Присоединятся и другие украинские чиновники.

Генсек Альянса заявил, что на саммите Россию объявят наибольшей угрозой странам-членам НАТО.

Народный депутат Украины и глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал о саммите НАТО.

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По его словам, такое объявление изменит взаимодействие с РФ и увеличит оборонные бюджеты, усилит Восточный фланг, увеличит силы быстрого реагирования с 40 000 до 300 000.

Альянс будет рассматривать Россию как потенциальную угрозу, а также методы войны с ней, сказал нардеп.

Однако Чернев отметил, что Украина вряд ли продвинется в НАТО.

— Они подтверждают политику открытых дверей для аспирантов, таких как Украина. Но мы должны понимать, что наше дальнейшее продвижение в Альянсе — это больше политическое решение, которое мы должны получить консенсусом 30 стран.

Переход Украины на вооружение НАТО

— Это один из важных вопросов, который будет на саммите НАТО. О перевооружении Украины на стандарты Альянса мы слышали и на встрече Рамштайн-3. Это решение, которое приняли и страны НАТО, и другие, вошедшие в Рамштайн. Это де-факто будет переход на стандарты НАТО, — сказал Чернев.

О времени, которое потребуется для перехода на новое оружие, нардеп сказал, что мы уже это делаем за недели и месяцы. Ведь наши военные уже умеют пользоваться оружием, переданным нам странами-партнерами, а также проходят тренировки.

Мир показал, что готов продолжать поддерживать Украину. Ранее мы рассказывали о встрече G7 и что приняли на саммите Группы семи.

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