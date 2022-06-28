Мир

Новые заявления G7 по Украине: как самые развитые страны мира планируют помочь закончить войну

Анна Боль, журналистка Факти ICTV Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV 28 июня 2022, 10:45
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