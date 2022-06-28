Новые заявления G7 по Украине: как самые развитые страны мира планируют помочь закончить войну

Европейские лидеры собрались на трехдневном саммите, где российская агрессия против Украины и поиск методов помощи Украине стали приоритетной темой для обсуждения.

На второй день саммита к лидерам присоединился Владимир Зеленский в онлайн-формате и призвал Большую семерку помочь закончить войну до конца года.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что политика стран Большой семерки согласована, хотя иногда приходится принимать трудные решения.

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Мы будем помогать Украине, насколько это возможно. Несмотря на то, что мы стремимся избежать большого конфликта между Россией и НАТО.

Зеленский предлагал поддержать Украину, усиливая давление на Россию и предоставляя больше вооружения для нашего государства.

Новые санкции G7

Против России применили масштабный пакет санкции, который уже привел к дефолту экономики, однако агрессия не останавливается, не остановятся и санкции G7.

G7 согласовали новый пакет, среди перечня можно найти эмбарго на российское золото.

После нефти и газа золото — второй крупнейший источник прибыли для Кремля, который приносит государству десятки миллиардов долларов.

США отдельно планирует увеличить стоимость таможни на более полусотни российских товаров, а все доходы передать Украине. В Белом доме прогнозируется очередное увеличение инфляции для РФ.

Британский премьер Борис Джонсон и канадский лидер Джастин Трюдо записали видеообращение, в котором поблагодарили украинцев за мужественную борьбу и заверили, что помощь нашей стране как на будущих переговорах, так и на поле боя будет только расти.

Украинцы стоят за принципы и ценности, объединяющие нас как демократические страны, за верховенство права, за незыблемость суверенитета и территориальной целостности государств — это то, что важно для всех нас.

Что касается продовольственного кризиса из-за агрессии РФ против Украины, то G7 возлагают всю ответственность и Россию. Ведь именно ее действия спровоцировали дефицит продовольствия.

Вместе с ООН и партнерами они ищут пути экспорта зерна из Украины. Обещают сделать все возможное, чтобы преодолеть кризис с продовольствием.

Между тем подорожание на определенные товары в Украине искусственно. Например, мы разобрались, почему подорожали гречка и рис, действительно ли есть дефицит.