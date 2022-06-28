Нові заяви G7 щодо України: як найрозвиненіші країни світу планують допомогти закінчити війну

Європейські лідери вкотре зібралися на триденному саміті, де російська агресія проти України та пошук методів допомоги Україні стали пріоритетною темою для обговорення.

На другий день саміту до високопосадовців долучився Володимир Зеленський в онлайн-форматі й закликав Велику сімку допомогти закінчити війну до кінця року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що політика країн Великої сімки узгоджена, хоча часом і доводиться ухвалювати важкі рішення.

Зараз також дивляться

Ми допомагатимемо Україні, наскільки це буде можливо. Хоча й прагнемо уникнути великого конфлікту між Росією і НАТО.

Зеленський пропонував підтримати Україну, посилюючи тиск на Росію та надаючи більше озброєння для нашої держави.

Нові санкції G7

Проти Росії застосували наймасштабніший пакет санкції, який уже призвів до дефолту економіки, однак агресія не зупиняється. Не зупиняться й санкції G7.

G7 погодили новий пакет, серед переліку можна знайти ембарго на російське золото.

Після нафти та газу золото друге найбільше джерело прибутку для Кремля, яке приносить державі десятки мільярдів доларів.

США окремо планує збільшити мито на більш ніж півсотні російських товарів, а всі прибутки передати Україні. В Білому домі прогнозують чергове збільшення інфляції для РФ.

Британський прем’єр Борис Джонсон та канадський лідер Джастін Трюдо записали відеозвернення, в якому подякували українцям за мужню боротьбу та запевнили, що допомога нашій країні як на майбутніх переговорах, так і на полі бою лише зростатиме.

Українці стоять за принципи й цінності, які об’єднують нас як демократичні країни, за верховенство права, за непорушність суверенітету і територіальної цілісності держав — це те, що важливо для усіх нас.

Щодо продовольчої кризи через агресію РФ проти України, то G7 покладають всю відповідальність та Росію. Адже саме її дії спровокували дефіцит продовольства.

Разом з ООН та партнерами вони шукають шляхи експорту зерна з України. Обіцяють зробити все можливе, щоб подолати кризу з продовольством.

Тим часом здорожчання на певні товари в Україні є штучним. До прикладу ми розібралися, чому здорожчала гречка і рис, чи справді є дефіцит?