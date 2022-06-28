Світ

Нові заяви G7 щодо України: як найрозвиненіші країни світу планують допомогти закінчити війну

Анна Боль, журналістка Факти ICTV Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 28 Червня 2022, 10:45
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