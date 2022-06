Путь России — трибунал и признание государством-террористом. Как прошло экстренное заседание Совбеза ООН

Вчера, 28 июня, прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН после того, как Россия обстреляла торговый центр в Кременчуге Полтавской области. Ко встрече дистанционно присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

Читай, о чем говорили на совещании и какие его основные результаты.

Война России против Украины влечет за собой тысячи смертей среди мирного населения в результате неизбирательных обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых домов российскими военными.

Но за прошедшие десять недель было убито большое количество украинских мирных жителей, в результате неизбирательных атак целые города сравнялись с землей, а большинство пахотных земель страны истерзаны артиллерийскими обстрелами, — заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Она призвала расследовать трагедию в Кременчуге, как и другие атаки армии РФ на украинские города: Киев, Лисичанск, Харьков, Николаев, Славянск, Днепр и т.д.

По состоянию на 26 июня Управление Верховного комиссара по правам человека зафиксировало 10 631 жертву среди гражданского населения в Украине: 4731 убитого и 5900 раненых. Больше всего людей пострадали в результате взрывных устройств с большой площадью поражения.

“We have run out of words to describe the senselessness, futility and cruelty of this war.”



— UN political chief @DicarloRosemary to Security Council on the war in Ukraine noting, that civilians continue to pay too high a price.https://t.co/blD94AbQxt pic.twitter.com/OOGi1p2uOo