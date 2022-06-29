Путь России — трибунал и признание государством-террористом. Как прошло экстренное заседание Совбеза ООН

Вчера, 28 июня, прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН после того, как Россия обстреляла торговый центр в Кременчуге Полтавской области. Ко встрече дистанционно присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

Читай, о чем говорили на совещании и какие его основные результаты.

Расследование трагедий в Украине

Война России против Украины влечет за собой тысячи смертей среди мирного населения в результате неизбирательных обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых домов российскими военными.

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Когда в последний раз, 5 апреля, я информировала этот Совет, то казалось, что разрушения, которые наносят Украине и ее народу, не могут быть еще хуже.

Но за прошедшие десять недель было убито большое количество украинских мирных жителей, в результате неизбирательных атак целые города сравнялись с землей, а большинство пахотных земель страны истерзаны артиллерийскими обстрелами, — заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Она призвала расследовать трагедию в Кременчуге, как и другие атаки армии РФ на украинские города: Киев, Лисичанск, Харьков, Николаев, Славянск, Днепр и т.д.

По состоянию на 26 июня Управление Верховного комиссара по правам человека зафиксировало 10 631 жертву среди гражданского населения в Украине: 4731 убитого и 5900 раненых. Больше всего людей пострадали в результате взрывных устройств с большой площадью поражения.

У нас не хватает слов, чтобы описать бессмысленность, бесполезность и жестокость этой войны, — сказала Дикарло.

“We have run out of words to describe the senselessness, futility and cruelty of this war.”



— UN political chief @DicarloRosemary to Security Council on the war in Ukraine noting, that civilians continue to pay too high a price.https://t.co/blD94AbQxt pic.twitter.com/OOGi1p2uOo — United Nations (@UN) June 28, 2022

В начале июня Комиссия ООН по расследованию событий в Украине завершила свою первую миссию в наше государство и посетила Бучу, Ирпень, Харьков и Сумы.

Дикарло рассказала, что Комиссия подтверждает случаи серьезных нарушений прав человека и международного гуманитарного права вплоть до военных преступлений и преступлений против человечества.

В будущем выводы расследований будут использоваться для привлечения виновных к ответственности. Ведь русские военные сознательно уничтожают мирное население Украины.

Понедельник, 27 июня, ракетный удар по Кременчугу. Тот, кто нанес этот удар, не мог не знать, что направляет ракету по обычному торговому центру, по одному из многих шопинг-молов, которые есть в любой стране мира, — отметил Владимир Зеленский.

Призыв к изгнанию России из Совбеза ООН

Президент Украины призвал Совет Безопасности ООН остановить преступления России и привлечь ее к ответственности. В противном случае ее террористическая деятельность может перекинуться на другие государства континента.

Ведь страны Балтии, Польша, Молдова, Казахстан и другие уже слышали угрозы в свой адрес от российских чиновников и пропагандистов.

Зеленский призвал ООН признать Россию государством-террористом.

Кто из вас не соглашается, что это терроризм? Если бы в любой части мира любая организация так же, как Россия убивает украинцев, убивала бы любых мирных людей, то это точно было бы признано терроризмом.

Такая организация стала бы врагом для всего человечества. Следовательно, то, что карается на уровне конкретных преступников и преступных организаций, не должно оставаться безнаказанным и на уровне государства, которое стало террористическим, — сказал президент.

Кроме того, РФ не должна участвовать в обсуждениях и голосованиях по вопросам, связанным с войной против Украины. Государство-террорист не должно оставаться в Совбезе, как и в Генеральной Ассамблее ООН.

В то же время ООН должна создать специальный международный трибунал для привлечения российских захватчиков к ответственности.

Реакция России

Первый заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО.

Комментируя Кременчугскую трагедию, он сказал, что “никакого удара по торговому центру не наносилось”, и еще раз повторил ложь о том, что это был удар на опережение по ангарам с вооружением и боеприпасами западных партнеров Украины.

— Если российское государство утверждает, что эти жертвы якобы не от его ракетного удара, то я сейчас предлагаю ООН направить либо специального представителя Генерального секретаря ООН, либо уполномоченную комиссию на место этого теракта в Кременчуг, чтобы ООН могла убедиться, что это действительно российский ракетный удар, — ответил Зеленский.

По результатам встречи Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания категорически осудили военные преступления России против Украины, а также поддержали суверенитет Украины.

Европейские лидеры собрались на трехдневном саммите, где российская агрессия против Украины и поиск методов помощи Украине стали приоритетной темой для обсуждения. Читай, что приняли на саммите G7.

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Фото: UN Photo/Ariana Lindquist