Десятки благотворительных концертов, слезы на сцене и новый альбом — откровенное интервью Сергея Бабкина

Украинский певец Сергей Бабкин с начала полномасштабной войны провел более 30 благотворительных концертов в поддержку нашей страны, в том числе и родного Харькова.

В нашем интервью исполнитель искренне поделился своими переживаниями, рассказал об эвакуации семьи из-под обстрелов и творческих планах на ближайшее будущее.

— Вы принимали участие в благотворительном концерте Доброго вечора, ми з України! С этого ли началась история ваших зарубежных выступлений после начала войны?

— Не знаю, важно это или нет. Можно сказать, что первый концерт был Доброго вечора, ми з України! Мне это тоже очень приятно.

Я сыграл два сольных квартирника в Германии. После этого мне написала Елена Кравец и сказала, что сейчас все, кто имел возможность выехать из страны, собираются в одну команду и будут помогать собирать деньги в пользу нашего государства.

Я был очень счастлив от этого приглашения, почувствовал что-то огромное. Это дает чувство, что ты полезен своим людям, стране, ребятам на передовой.

Это номер один сейчас для каждого человека, включая артистов. Это счастье, что тем, чем я всю жизнь занимался, могу быть полезным.

Потом я узнал, что эта идея принадлежит Наталье Гариповой. Она собрала всех и зарядила этой идеей. Я сразу согласился без всяких сомнений. Какие могут быть сомнения? Никаких!

— Какую цель вы ставили перед собой, проводя благотворительные концерты?

— Параллельно с туром Доброго вечора, ми з України! по разным странам и городам я выступал и с ребятами в команде, и сольно. Потом уехал в Америку.

Моя жена Снежана связалась с друзьями-организаторами, с которыми мы давно знакомы, и мы начали бронировать города, искать залы, делать рекламу и т.д.

Я на каждом концерте говорю своему зрителю, что ничего не прячу, я совершенно откровенен. Моя цель номер один — это чтобы много людей собрались, купили билеты и вместе спасли чьи-то жизни.

На концерты приходят разные люди. Есть такие знатоки, которые досконально знают, что происходит в Украине. Есть те, кто просто пришел послушать концерт, потому что слышал о Сергее Бабкине. Они не слишком углублены в нашу войну.

Поэтому я иногда высказываюсь, потому что хотелось бы, чтобы они знали о ситуации в Украине. Я им говорю: “Мы сейчас здесь с вами, и вы не представляете, какая это помощь украинцам. И я даже не представляю, потому что нахожусь сейчас здесь, а они там — на передовой, в бомбоубежищах и подвалах. Они нуждаются в нашем внимании и ждут поддержку”.

Поэтому каждый может себе сказать, что он молодец, потому что сделал свой вклад — купил билет на мой благотворительный концерт.

Кроме того, я знаю, что многие приходят и на концерты, и помогают в жизни — находят переселенцам квартиры в разных городах, делают благотворительные взносы и т. п.

А еще мне хочется, чтобы люди узнали что-нибудь обо мне. Я открываюсь перед аудиторией искренне и делюсь своими песнями и мыслями. Люди могут спросить у меня что-то, и я им правдиво отвечу, потому что я никогда не лгу.

— Бывает ли сложно во время выступлений на чужбине?

— Я живой человек. Я актер, но не люблю играть в жизни. Когда я пою, то куда-то улетаю, растворяюсь в самой песне. Это тоже можно назвать игрой, но это не так.

Это пение сердца через голос, озвучивание мыслей, когда-то написанных о той или иной ситуации. То есть, на сцене ты каждый раз воспроизводишь тот момент, в который была рождена песня.

Я очень эмоциональный, эксцентричный человек. У меня нет помех подскочить от 0 до 100% чувств в одну секунду. Я очень хрупкий, но в то же время очень крепкий.

Очень часто плачу и никогда не сдерживаю себя в этом. Если хочется плакать, нужно плакать. И неважно, ты могущественный мужчина, женщина или ребенок.

Чувствам нужно дать возможность выйти. Не надо себя сдерживать и загонять все это обратно вглубь души.

После концертов я получаю энергию, хоть это и непростые выступления. Таких не было до 24 февраля и не будет после победы Украины над рашизмом.

Мне кажется, что сейчас проходят важнейшие концерты украинских артистов. Каждый вечер, когда молюсь, то прошу Бога, чтобы они как можно скорее закончились и началась новая эра для нашей страны.

Тех выступлений, которые были до начала войны, уже никогда не будет. Но будут другие, потому что мы будем другие.

Сейчас выступления немного тяжелые, потому что ты не можешь себя отпустить и полностью расслабиться. Твои мысли связаны с теми людьми, которые сейчас в Харькове, Днепре, Киеве и других украинских городах.

Ты стоишь на сцене, играешь концерт, но на фоне все ощущаешь. Даже если я стараюсь, то все равно нахожусь в капсуле человека-зерна, земля которого Украина.

Раньше нас учили в театральном институте оставлять всю свою жизнь за дверью и посвящать себя спектаклю. Теперь это сделать невозможно.

Однако после каждого концерта я испытываю ужасное удовольствие, счастье и радость. Потому что я уверен, что смог объединить людей. Одна пара глаз на всех смотрит в сторону нашей мечты — победы.

Мы все, как один человек, но у нас в каждом есть своя маленькая страна. Поэтому в каждом есть доля победы, потому что мы сейчас делаем все от нас зависящее.

Не надо требовать, чтобы каждый сделал что-нибудь огромное. Нет, сбросил(-а) 10 грн на сбор на беспилотник или гуманитарку — это уже большой шаг. Если каждый будет это делать, то наша победа будет приближаться.

— Вы сами из Харькова. Как воспринимаете новости о городе?

— С первого дня я говорю, пусть на меня не обижаются другие города, я люблю всю свою страну. Но Харьков — это город, где я родился и прожил 43 года. Я видел его разным и видел, как он становился лучше каждый год.

Артистов в Украине много, и все из разных городов. Да, некоторые живут в Киеве, но они родились в других городах. Поэтому, если каждый будет работать на свой родной город, то все будет хорошо. Потому что повсюду есть люди, которым нужно помогать.

Я сыграл более 30 концертов и, конечно, большую часть заработанных денег отправляю именно в Харьков — волонтерам. И я не собираюсь останавливаться.

— Какие планы на будущие концерты?

— С начала августа у меня запланированы концерты по Германии, где я еще не был: Кёльн, Дюссельдорф, Ганновер и т.д. Также буду выступать в Цюрихе и Женеве.

Я сейчас не перестаю писать. Когда все началось, родилось много стихов, прозы, монологов. Затем, когда я выпустил песню Далі ми самі, я хотел, чтобы это была единственная песня, написанная во время войны. Но нет, к сожалению.

Я пишу и планирую выпустить ко Дню независимости миниальбом, в который войдут шесть – семь песен, связанных с войной и настоящим.

В конце июля я поеду на студию и запишу их.

— Вы понемногу двигались к украиноязычной музыке. Это окончательное решение?

— Мне кажется, я с детства хотел писать по-украински. Но ведь окружающий мир, в котором я жил, не давал мне этого сделать. В школе не было украинского языка.

С ним я познакомился только в институте искусств. Первая песня, которую я написал на украинском, была Я не той, хто тобі потрібен. Когда я сделал это, то был просто потрясен — я написал песню на другом языке! Это был такой деликатес для меня.

Потом прошел год, и появилась песня Хмари. А еще через два года — Злива. То есть потихоньку украинский язык рос во мне самостоятельно и с каждым годом песен становилось все больше.

Как-то режиссер Сергей Проскурня мне сказал, чтобы я выпустил альбом полностью на украинском. Я ему тогда ответил, что с радостью, но у меня еще нет достаточно материала. К сожалению, он умер и не дождался, когда в 2018 году вышел альбом Музасфера, который уже на 100% был на украинском. Я свою мечту осуществил.

Конечно, сейчас я общаюсь на украинском, потому что это моя позиция. Буду ли я писать дальше на русском? Я не знаю. Но сейчас песни приходят на украинском. Они невероятно мелодичные и красивые.

Хотя недавно я написал песню на русском. Она называется Победная. Может, она тоже войдет в новый альбом. Но песни на русском о россиянах, скажем так. Это для них. Они резкие.

Но в будущем я бы хотел писать песни и петь только на украинском.

— Как семья Бабкиных оказалась за границей?

— Мы не планировали ехать в Германию. 24 февраля, в 04:50, в Харькове раздались взрывы. Мы все проснулись. Мозг понимал, что происходит, а сердце и душа не хотели в это верить.

Мы попытались снова лечь, но не смогли, потому что взрывы продолжались. Было немного страшно. Дети еще спали. А когда уже бабахнуло близко и я почувствовал, как земля осыпается, мы сразу собрали вещи, покидали их в авто и поехали в Днепр к нашим родным.

Там были больше двух недель, пока впервые не прилетело туда. Тогда мы решили ехать дальше — на Волынь.

Когда мы остановились в Кропивницком, в пять утра возле нашей гостиницы взорвалось так сильно, что мы поняли, что нужно ехать как можно ближе к границе.

Мы поехали в направлении Молдовы. Долго не останавливались, но могли быть в пути максимум девять часов, потому что у нас трое детей, трое кошек, бабушки. Первая остановка была в Румынии.

Там наш старший сын заплакал, обнял нас и сказал, что очень благодарен, что больше не будет слышать взрывов. После “прилета” в Кропивницком наш самый младший начал заикаться. И только две недели назад он немного пришел в себя.

Затем мы ехали через Венгрию, Австрию. Мы просто ехали. Я понял, что двигаемся по направлению к Германии. Мы много раз уже были, там у нас есть друзья.

Когда мы были еще в Венгрии, Снежана позвонила нашей хорошей знакомой. Она сказала, что буквально минуту до нашего звонка разговаривала с немцем, который предлагал украинцам свою трехкомнатную квартиру.

Мы все покидали в машину и быстро поехали в Германию. Там вместе с нами жили 16 человек, тоже из Харькова. Через некоторое время нужно было этот дом отдавать, но хозяин нашел другие квартиры для каждого из нас.

Немцы просто невероятные. С ними точно не соскучишься, потому что они для каждого найдут занятия.

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— Какой вы сделали для себя главный вывод после начала этой войны?

— У нас война впервые в жизни. Я слышал разные истории от деда о Второй мировой: и смешные, и горькие, и болезненные. Разные. Потому что война — это когда все перемешано. На войне может случиться что угодно.

Она отнимает почти все, но не отнимает солнце, которое светит, воздух, которым мы дышим, любовь, наше единство, искренность, откровенность. Есть много вещей, которые война не может отобрать.

Она дает колоссальный толчок ценить простые вещи. Я ночью во сне вижу свой дом и хочу вернуться туда, как и другие украинцы. Ты совсем по-другому понимаешь, что такое родина, родной город, дом, семья, друзья, коллеги. Это неоценимо.

Ты осматриваешь себя и понимаешь, что у тебя в жизни много лишнего, а нам так мало нужно для счастья. Если глобально, то война — это всегда переломный момент в жизни страны и каждого отдельного человека.

— В чем сила украинцев?

— У нас есть глубокие корни. Нас совершенно невозможно столкнуть с места, потому что мы очень крепко стоим на своей земле. Мы знаем себе цену. Мы свободные люди.

Для нас очень важна наша земля. У нас огромная вера в Бога, в свою страну и в нас самих. Мы очень откровенные, радостные и очень любим искренне улыбаться.

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