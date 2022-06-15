Шоу-біз

Не стримав сліз на концерті — Сергій Бабкін повернувся з благодійного турне у США та Канаді 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Червня 2022, 13:00
Сергій Бабкін дав турне у США та Канаді - музикант не стримав сліз
Фото: Facebook

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