Найбільша мрія — це мир в Україні: як повномасштабна війна змінила життя та погляди зірок

Колись світло на зйомці та звук у мікрофоні були надважливими у житті артистів. Однак, як і в інших людей, повномасштабна війна внесла свої корективи у їхні будні.

Повна переоцінка цінностей, нові звички та абсолютно незвичний побут — все це тепер супроводжує кожного українця.

Так виконавець Позитив розповідає, що за всі ці три місяці помітив, як публічні люди усвідомлюють по-новому свою відповідальність перед аудиторією. Раніше намагались розважати, а тепер прагнуть на ділі допомагати та показувати гарний приклад майбутньому поколінню.

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Ми стали прикладом для українських громадян. Будь-хто з нас тепер під збільшувальним склом.

Так і з’явився проект Діти — дітям, спрямований на адаптацію дітей-переселенців. Завдяки йому вдається вступати в діалог з малюками, щоб подарувати їм щасливе дитинство тут і зараз та збільшити їхні можливості для побудови власного майбутнього.

А ось Мішель Андраде і раніше планувала жити на валізах через участь у тревел-шоу. Та війна не оминула нікого, тож співачка була вимушена переїхати у пошуках безпечного місця.

Я навчилася жити сьогоднішнім днем ​​і почала простіше ставитися до матеріальних речей.

Андраде розповідає, що війна згуртувала людей, тому вона вирішила акумулювати свої сили та піти волонтерити, займатися логістикою та допомагати людям на відстані.

Виявилося, що в мене багато класних знайомих, які можуть будь-якої миті допомогти: вони кидали свої справи, щоб відвозити людей та продукти, готувати для ТрО та ЗСУ.

Зараз, коли все здається одним довгим зимовим днем, співачка Ольга Цибульська винайшла новий спосіб помічати час і почала чіпляти квіти у волосся.

Коли вони починали в’янути увечері, запитувала себе, чи перебуває вона у правильному місці та з тими людьми, що потрібні їй зараз.

Тепер кожен день став не просто годинником, а життям. Повноцінним і безцінним. Навчилась казати дякую за кожен ранок.

Зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна зрозуміла, що зараз саме той час, щоб почати вдивлятися у близьких, рідних, друзів. Це необхідно, щоб краще розуміти їх.

Однак акторка віднайшла і нові сенси для себе у ці довгі та непрості дні.

Найбільша цінність — це життя. Найбільша радість — це безпека рідних людей. Найбільше щастя — це кожен новий день. Найбільша мрія — це мир в Україні.

Міжнародні зірки теж не відстають та намагаються показувати усіма можливими способами, що вони разом з українцями. Читай, як американський гурт Imagine Dragons підтримує Україну.