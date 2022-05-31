Пишаюсь, як вони стійко все переносять: Олександр Педан про те, як війна змінила дітей

Повномасштабна війна змінила кожного і змусила переосмислити все своє життя. Не менше впливу вона має і на наших дітей, які мали робити перші кроки на шляху своєї долі та продовжувати вірити у прекрасні казки. Однак тепер живуть у нічному жахітті.

Як змінюються діти через війну та як вони її переживають, розповів телеведучий Нового каналу Олександр Педан.

Я був здивований, але мені здалося, що діти краще за дорослих морально переживають цю війну.

Телеведучий розповідає, що в його дітей вдома було все налагоджено. У них була організована вся соціалізація, школи та гуртки. Все було добре, але після 24 лютого все змінилось, довелось переїхати з Києва і лише нещодавно вдалось потроху повертати їм звичне життя.

Зараз також дивляться

У молодшого сина Маріка знову з’явились звичні активності, такі як заняття дзюдо. Олександр Педан радіє, що тепер у нього та його дітей є улюблені місця для прогулянок.

Однак Марік інколи видає такі фрази, що я переконуюся – він розуміє, що відбувається.

Про благодійне шоу Я з тобою

Саме тому телеведучий вирішив допомагати й іншим дітям та долучився до ініціативи Hands Production, що об’єднує українських вокалістів, музикантів, хореографів та циркових артистів у мультижанровому благодійному шоу Я з тобою.

Виручені кошти підуть у благодійний фонд Твоя опора та ГО Junior, співзасновником якої є Олександр Педан. Частину виручених коштів спрямують на реабілітацію дітей за кордоном.

Ми хочемо, щоб дітки виїхали на реабілітацію, де немає сирен і постійного сидіння по підвалах та бомбосховищах. Хочеться, щоб вони відволіклися від жахів війни, перезнайомилися між собою.

Телеведучий пояснює: звичайно, добре, коли у батьків є можливість створити комфортні умови для дитини, які будуть наближені до її звичних. Крім того, зараз багато дітей, яким не вистачає власних батьків – ті були вимушені піти на фронт.

Саме через це Олександр Педан і вирішив допомагати дітям, яким зараз складніше, ніж іншим. На меті проекту підтримка малечі та створення можливостей для соціалізації.

Я пишаюся українськими дітками, які так стійко все переносять, але хочеться, щоб вони лишались дітьми.

Подивитись благодійне шоу можна буде вже 1 червня о 21:00 в ефірі телеканалів СТБ, М1, UA:Культура, Прямий та YouTube Нового каналу. Крім того, є можливість переглянути трансляцію онлайн або у записі на медіасервісі MEGOGO у розділі Шоу.

Долучитись до проекту та допомогти дітям можна, відсканувавши QR-код, що буде зображений на екрані під час трансляції шоу.

Однак іноді буває важливо просто поговорити з малечею про те, що відбувається зараз навколо. Читай поради Тетяни Висоцької, як спілкуватись з дітьми про війну.