Шоу-біз

Пишаюсь, як вони стійко все переносять: Олександр Педан про те, як війна змінила дітей

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Травня 2022, 08:00
Олександр Педан
Фото: Новий канал

Більше новин
Шостий пакет санкцій від ЄС
Нафтове ембарго для Росії є! Євросоюз погодив шостий пакет санкцій
Як припинити звинувачувати себе
Як побороти самозвинувачення: чотири ефективні поради
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Відстежуй наявність пального в реальному часі! ЛУН створив карту працюючих АЗС України
дитячий садок
У Києві відкриваються дитячі садочки — коли, які умови та список закладів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Шостий пакет санкцій від ЄС
Нафтове ембарго для Росії є! Євросоюз погодив шостий пакет санкцій
Як припинити звинувачувати себе
Як побороти самозвинувачення: чотири ефективні поради
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Відстежуй наявність пального в реальному часі! ЛУН створив карту працюючих АЗС України
дитячий садок
У Києві відкриваються дитячі садочки — коли, які умови та список закладів

Відео
0:03:34
Шостий пакет санкцій від ЄС

Нафтове ембарго для Росії є! Євросоюз погодив шостий пакет санкцій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 31 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 31 травня
Олексій Арестович
Спецоперацію РФ ми вже виграли, війну ще належить перемогти — Арестович
СБУ завершила першу про зґвалтування під час війни
СБУ передала до суду першу справу про зґвалтування під час війни
Український військовий
За короткий термін це неможливо! Микола Жирнов про новий наступ на Київ
0:09:12
Легалізація зброї
Легалізація зброї в Україні: самозахист від ворога чи крок до кримінального свавілля?
Наслідки обстрілу України 30 травня
Чергова неспокійна ніч для українців: вибухи в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 травня
0:07:54
Чи буде спалах холери в Україні
Варто дотримуватись основних правил гігієни. Що каже інфекціоніст про ймовірний спалах холери
Більше відео
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Читати далі
Відстежуй наявність пального в реальному часі! ЛУН створив карту працюючих АЗС України
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь