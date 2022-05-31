Горжусь, как они стойко все переносят: Александр Педан о том, как война поменяла детей

Полномасштабная война изменила каждого и заставила переосмыслить всю свою жизнь. Не меньше она повлияла и на наших детей, которые должны были делать свои первые шаги и продолжать верить в прекрасное. Однако теперь живут в ночном кошмаре.

Как меняются дети из-за войны и как они ее переживают, рассказал телеведущий Нового канала Александр Педан.

Я был удивлен, но мне показалось, что дети лучше взрослых морально переживают эту войну.

Телеведущий рассказывает, что у его детей дома все было налажено. У них была организована вся социализация, школы и кружки. Все было хорошо, но после 24 февраля все изменилось, пришлось переехать из Киева и только недавно удалось понемногу возвращать им привычную жизнь.

Сейчас также смотрят

У младшего сына Марика снова появились привычные активности, такие как занятие дзюдо. Александр Педан радуется, что теперь у него и его детей есть любимые места для прогулок.

Однако Марик иногда видает такие фразы, что я уверен — он понимает, что происходит.

О благотворительном шоу Я з тобою

Именно поэтому телеведущий решил помогать другим детям и присоединился к инициативе Hands Production, объединяющей украинских вокалистов, музыкантов, хореографов и цирковых артистов в мультижанровом благотворительном шоу Я з тобою.

Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Твоя опора и ГО Junior, соучредителем которой Александр Педан. Часть вырученных средств будет направлена ​​на реабилитацию детей за границей.

Мы хотим, чтобы детки выехали на реабилитацию, где нет сирен и постоянного сиденья по подвалам и бомбоубежищам. Хочется, чтобы они отвлеклись от ужасов войны, перезнакомились между собой.

Телеведущий объясняет: конечно же, хорошо, когда у родителей есть возможность создать комфортные условия для ребенка, которые будут приближены к его привычным. Кроме того, сейчас много детей, которым не хватает их родителей — те вынуждены отправиться на фронт.

Именно поэтому Александр Педан и решил помогать детям, которым сейчас сложнее, чем другим. Цель проекта — поддержка детей и создание возможностей для социализации.

Я горжусь украинскими детьми, которые так стойко все переносят, но хочется, чтобы они оставались детьми.

Посмотреть благотворительное шоу можно будет уже 1 июня в 21:00 в эфире телеканалов СТБ, М1, UA: Культура, Прямой и на YouTube Нового канала. Кроме того, можно просмотреть трансляцию онлайн или в записи можно будет на медиасервисе MEGOGO в разделе Шоу.

Присоединиться к проекту и помочь детям можно, отсканировав QR-код, изображенный на экране во время трансляции шоу.

Однако иногда бывает важно просто поговорить с малышами о том, что происходит вокруг. Читай советы Татьяны Высоцкой о том, как общаться с детьми о войне.