Самая большая мечта – это мир в Украине: как полномасштабная война изменила жизнь и взгляды звезд

Когда-то свет на съемке и звук в микрофоне были очень важны в жизни артистов. Однако, как и у других людей, полномасштабная внесла свои коррективы в их будни.

Полная переоценка ценностей, новые привычки и совершенно непривычный быт – все это сопровождает каждого украинца.

Так исполнитель Позитив рассказывает, что за все эти три месяца заметил, как публичные люди осознают по-новому свою ответственность перед аудиторией. Раньше пытались развлекать, а теперь стараются помогать и показывать хороший пример будущему поколению.

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Мы стали примером для украинских граждан. Любой из нас теперь находится под увеличительным стеклом.

Таким образом, и появился проект Дети – детям направленный на адаптацию детей-переселенцев. Благодаря ему удается вступать в диалог с малышами, чтобы подарить им счастливое детство здесь и сейчас и увеличить их возможности для построения собственного будущего.

А вот Мишель Андраде и раньше планировала жить на чемоданах из-за ее участия в тревел-шоу. Однако война не обошла никого стороной, поэтому певица была вынуждена переехать в поисках безопасного места.

Я научилась жить сегодняшним днем и стала проще относиться к материальным вещам.

Андраде рассказывает, что война сплотила людей, поэтому она решила аккумулировать свои силы и пойти волонтерить, заниматься логистикой и помогать людям на расстоянии.

Оказалось, что у меня много классных знакомых, которые могут в любой момент помочь: они бросали свои дела, чтобы отвозить людей и продукты, готовить для ТРО и ВСУ.

Сейчас, когда все кажется одним длинным зимним днем, певица Ольга Цыбульская изобрела новый способ замечать время и принялась цеплять цветы в волосы.

Когда они начинали увядать вечером, спрашивала себя, находится ли она в правильном месте и с людьми, которые нужны ей сейчас.

Теперь каждый день стал не просто часами, а жизнью. Полноценной и бесценной. Научилась говорить спасибо за каждое утро.

Звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная поняла, что сейчас самое время, чтобы начать всматриваться в близких, родных, друзей. Это необходимо, чтобы лучше понимать их.

Однако актриса нашла и новые смыслы для себя в эти долгие и непростые дни.

Самая большая ценность – это жизнь. Самая большая радость – это безопасность родных людей. Самое большое счастье – это каждый новый день. Самая большая мечта – это мир в Украине.

Международные звезды тоже не отстают и пытаются показывать всеми возможными способами, что они вместе с украинцами. Читай, как американская группа Imagine Dragons поддерживает Украину.