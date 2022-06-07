Самая большая мечта – это мир в Украине: как полномасштабная война изменила жизнь и взгляды звезд

Когда-то свет на съемке и звук в микрофоне были очень важны в жизни артистов. Однако, как и у других людей, полномасштабная внесла свои коррективы в их будни.
Полная переоценка ценностей, новые привычки и совершенно непривычный быт – все это сопровождает каждого украинца.
Так исполнитель Позитив рассказывает, что за все эти три месяца заметил, как публичные люди осознают по-новому свою ответственность перед аудиторией. Раньше пытались развлекать, а теперь стараются помогать и показывать хороший пример будущему поколению.
Мы стали примером для украинских граждан. Любой из нас теперь находится под увеличительным стеклом.
Мы стали примером для украинских граждан. Любой из нас теперь находится под увеличительным стеклом.
Таким образом, и появился проект Дети – детям направленный на адаптацию детей-переселенцев. Благодаря ему удается вступать в диалог с малышами, чтобы подарить им счастливое детство здесь и сейчас и увеличить их возможности для построения собственного будущего.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от POSITIFF | Oleksii Zavgorodnii (@positiff)
Публикация от POSITIFF | Oleksii Zavgorodnii (@positiff)
А вот Мишель Андраде и раньше планировала жить на чемоданах из-за ее участия в тревел-шоу. Однако война не обошла никого стороной, поэтому певица была вынуждена переехать в поисках безопасного места.
Я научилась жить сегодняшним днем и стала проще относиться к материальным вещам.
Я научилась жить сегодняшним днем и стала проще относиться к материальным вещам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)
Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)
Андраде рассказывает, что война сплотила людей, поэтому она решила аккумулировать свои силы и пойти волонтерить, заниматься логистикой и помогать людям на расстоянии.
Оказалось, что у меня много классных знакомых, которые могут в любой момент помочь: они бросали свои дела, чтобы отвозить людей и продукты, готовить для ТРО и ВСУ.
Оказалось, что у меня много классных знакомых, которые могут в любой момент помочь: они бросали свои дела, чтобы отвозить людей и продукты, готовить для ТРО и ВСУ.
Сейчас, когда все кажется одним длинным зимним днем, певица Ольга Цыбульская изобрела новый способ замечать время и принялась цеплять цветы в волосы.
Когда они начинали увядать вечером, спрашивала себя, находится ли она в правильном месте и с людьми, которые нужны ей сейчас.
Теперь каждый день стал не просто часами, а жизнью. Полноценной и бесценной. Научилась говорить спасибо за каждое утро.
Теперь каждый день стал не просто часами, а жизнью. Полноценной и бесценной. Научилась говорить спасибо за каждое утро.
Звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная поняла, что сейчас самое время, чтобы начать всматриваться в близких, родных, друзей. Это необходимо, чтобы лучше понимать их.
Однако актриса нашла и новые смыслы для себя в эти долгие и непростые дни.
Самая большая ценность – это жизнь. Самая большая радость – это безопасность родных людей. Самое большое счастье – это каждый новый день. Самая большая мечта – это мир в Украине.
Самая большая ценность – это жизнь. Самая большая радость – это безопасность родных людей. Самое большое счастье – это каждый новый день. Самая большая мечта – это мир в Украине.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Anna Sagaidachnaya (Tretiak)???? (@annasagaidachnaya)
Публикация от ????Anna Sagaidachnaya (Tretiak)???? (@annasagaidachnaya)
Международные звезды тоже не отстают и пытаются показывать всеми возможными способами, что они вместе с украинцами. Читай, как американская группа Imagine Dragons поддерживает Украину.