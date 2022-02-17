Привіт, Бог та Колискова. Як Сергій Бабкін писав новий альбом

Натхнення до музиканта може прийти будь-якої миті. Іноді пісня народжується сама собою, він цього навіть не помічає.

Напередодні виходу нового альбому КОСМОТАТО Сергій Бабкін розповів у своєму Instagram, як він написав пісні Колискова та Привіт, Бог.

Колискова

Музикант каже, що думка про те, щоб написати колискову, у нього з’явилася сім років тому. Але ця ідея була не головним завданням.

Колискова — це особливий, ні на що не схожий жанр, стиль виконання у форматі пісня.

— Так вийшло, що в альбомі КОСМОТАТО у мене таких пісень дві.

Сергій каже, що точно не пам’ятає, з чого все почалося — з акордів чи слів.

Звичайно, в моєму випадку це не могла бути просто колискова, яка буде солодко заколисувати.

— У мене вийшло щире визнання, сповідь дорослого чоловіка, батька перед найпотаємнішою, найтендітнішою і безцінною істотою в його житті — його дитиною.

Співак каже, що перший запис зробив на диктофон у 2018 році, а другий — у студії 2021 року. Саме там саундпродюсер Віталій Телезін назвав її Колисковою.

Сергій каже, що його син тепер просить заспівати саме цю колискову перед сном.

Привіт, Бог

Сергій каже, що на момент написання пісні з ним відбувалися внутрішні зміни.

— Я змінювався духовно чи ставав на новий щабель розвитку, чи щось ще. Пам’ятаю момент, коли, залишившись сам на сам і зі своїми думками, я вголос вимовив: “Привіт, Бог”.

Я відчув легкість, радість, коли звернувся до Нього.

Музикант каже, що перше, що треба говорити Богові, — це подяка. Сергій розповідає: щойно написав приспів, мелодія виникла сама собою.

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