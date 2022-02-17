Шоу-біз

Привіт, Бог та Колискова. Як Сергій Бабкін писав новий альбом

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Лютого 2022, 19:00
Сергій Бабкін про написання пісень
Фото: Instagram

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