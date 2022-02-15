Шоу-біз

Бувай, звання пірат: що означає підписання закону про музичне роялті

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Лютого 2022, 15:00
Бувай, звання пірат: що означає підписання закону про музичне роялті
Фото: Pexels

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