Бувай, звання пірат: що означає підписання закону про музичне роялті

З давніх часів образ пірата романтизують, а колись їх навіть посвячували у лицарі. Проте світ змінюється, і законодавство в Україні не є винятком, тому тепер піратством, хоч і музичним, у нас займатись буде не так просто.

Звичайно ж, багато хто призвичаївся просто знайти через пошук потрібну пісню і завантажити. Але з появою нових сервісів потокового аудіо та підписанням президентом України Володимиром Зеленським закону № 5572 про поділ винагороди між авторами та правонаступниками звички все ж доведеться змінити.

Про це повідомила громадська організація Українська агенція авторських та суміжних прав (УААСП).

Проблема музичного роялті

Щороку ближче до весни Міжнародний альянс з інтелектуальної власності публікує свій список країн, які втрапили на шлях Джека Горобця. І практично щоразу новини вибухають заголовками, що Україна знову є піратом №1 в Європі.

Оскільки організація покликана визначати, хто ж шкодить економіці США більше, ніж власній, то вже давно внесла нашу країну до спеціального звіту 301. Це так званий список країн, які не забезпечують належний захист прав інтелектуальної власності.

Окрім того, чинний закон в Україні працював часто не на користь авторів.

Проблема полягала у монополізації ринку, як не дивно, двома організаціями. Вони мали право розпоряджатися грошима, отриманими від роялті, а як виявилось, працювали лише для власної вигоди.

Тобто ті кошти, які платили за використання пісень, скажімо, у ресторанах, або ж торгових центрах, власники установ повинні були платити спочатку громадській організації колективного управління авторськими правами. Уже потім вона переказувала певну суму авторам.

Однак, як йдеться в приватному розслідуванні члена УААСП та директора групи Антитіла Сергія Усика, діяльністю організацій, які повинні були діяти в інтересах авторів, керували їхні особисті бажання та тіньові схеми відмивання грошей.

Навіщо потрібен закон № 5572

Як заявив голова УААСП та лідер рок-гурту Друга Ріка Валерій Харчишин, для більшості організацій, що займаються управлінням авторськими правами, це швидше бізнес.

Проте для себе музикант ставить на перший план громадянський обов’язок. Оскільки сам знає, як непросто починати кар’єру у творчій професії і як ще тяжче потім залишитися в ній, не маючи заробітку. Тому й намагався зробити все, щоб закон підписали.

Щоб автори в Україні розуміли, що вони захищені. Якщо його пісня стала хітом, то він зараз отримає гроші і його нащадки після його смерті так само будуть забезпечені, — наголосив Харчишин.

Окрім того, нарахування від роялті можуть допомогти музикантам тоді, коли концерти після постійних карантинних змін лише скасовуються, а щоб втриматись на плаву, потрібно звідкись брати гроші на запис нових пісень.

Що означає набуття чинності закону

Закон № 5572:

Скасовує результати попередніх конкурсів з акредитації організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення, що були проведені з численними порушеннями. Розблоковує роботу всіх зареєстрованих організацій колективного управління, які можуть збирати роялті в межах свого каталогу до моменту визначення нової акредитованої ОКУ. Припиняє повноваження чинної акредитаційної комісії та дає можливість сформувати та затвердити новий склад. Перезапускає конкурс на визначення акредитованих ОКУ у сферах публічного виконання та публічного сповіщення.

Які зміни передбачає закон та чим це “загрожує” звичайним людям

Якщо ви не прагнете отримати права на програвання у вашому закладі або ж на вашому заході, то перейматись поки не потрібно. Навіть якщо ви збираєтеся це зробити — тут теж значних змін не передбачається.

По-перше, завдяки закону буде створено систему, яка дозволить отримувати чесну винагороду усім авторам або їхнім нащадкам. Тобто передбачається автоматичний розподіл коштів між авторами або правонаступниками.

Окрім того, буде впроваджено автоматизовану систему ідентифікації творів та формування детальних звітів про їх використання. Мається на увазі, що за так зване піратство спіймати когось усе-таки буде можливо. Принаймні, зробити це буде легше, ніж зараз.

Проте варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський підписав закон № 5572 про внесення змін до закону Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та (або) суміжних прав, який регулює правила збирання та розподілу роялті за використання музики ресторанами, торговими центрами, фестивалями, радіостанціями, телеканалами та користувачами.

Тому основна увага зосередиться на тих, хто користуватиметься авторськими правами. Тепер представникам цих сфер необхідно отримати ліцензію для легального використання музичного контенту від організації колективного управління, яких в Україні наразі близько 19.

Попри це, закон підтримали такі музичні видавництва, як Mozgi Entertainment, Vidlik, mamamusic, музиканти Катя Павленко, Тарас Тополя, Потап, Олег Михайлюта, гурт KAZKA, поет Юрій Рибчинський та багато інших.

Крім цього, Валерій Харчишин та Тарас Тополя, який до того ж є віце-президентом Авторської ради УААСП, залучили на свій бік близько 200 регіональних радіостанцій, мережі радіохолдингів ТАВР медіа, УМХ, фестивалі Atlas Weekend, Файне місто, Захід фест, Бандерштат, Underhill, Bezviz, Таврійські ігри, Radioday, понад 2000 ресторанів.

Що зміниться для авторів та правовласників

Наразі автори можуть обрати одну з наявних зареєстрованих організацій колективного управління та передати їм у керування авторські права, щоб отримувати з них роялті (тобто дохід).

За декілька місяців відбудеться конкурс серед організацій. На ньому буде обрано тих, які надалі займатимуться цими питаннями, щоб запобігти плутанині, якої боялись противники закону.

Що означає підписання закону для індустрії

Після підписання закону на своїй сторінці представники УААСП повідомили, що нарешті сфера роялті буде перезавантажена і Міністерство економіки почне рух до побудови прозорої, зрозумілої, справедливої системи збирання та розподілу авторських грошей.

Щоб автори та артисти отримали можливість нарешті відчути в кишенях справедливо зароблені гроші.

Окрім того, закон мав на меті розблокувати діяльність організацій колективного управління авторськими правами. Оскільки раніше обрані для подібної діяльності організації Автори та Видавці, ОКУАСП та УЛАСП, за заявами представників УААСП, робили це лише з огляду на власні інтереси.

До того ж директора ОКУАСП та УЛАСП Олександра Нікіна було затримано на спробі дати хабаря за відтермінування законопроекту до голосування народному депутату Олександру Санченку, який і є одним з ініціаторів проекту.

Іноді здається, що творчі люди одразу народились талановитими та успішними. Проте практично у кожної відомої людини був свій тернистий шлях, на прикладі якого можна навчитись справлятись зі своїми проблемами.

Якщо тобі цікаво, що ховається за історіями успіху, читай пояснення психолога у нашому матеріалі.