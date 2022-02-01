Травми й особистісні розлади: психолог про те, що криється за приголомшливим успіхом

За більшістю історій успіху стоять дуже вразливі люди, яким вдалося. Найчастіше їхній шлях до успіху не був коротким і передбачав багато роботи. Проте люди завжди дивляться лише на чужий результат і не бачать пройденого шляху.
Про це пише психолог Кирило Зіньков на сторінці в Instagram.
За його словами, шукати орієнтири — цілком нормально, адже з дитинства людина багато наслідує і вивчає шляхом наслідування.
Проблема починається там, де всі ці історії успіху замість орієнтиру перетворюються на буквальну інструкцію.
Проблема починається там, де всі ці історії успіху замість орієнтиру перетворюються на буквальну інструкцію.
— Важливо пам’ятати: окремий випадок не є загальним правилом чи загальною нормою.
Крім того, дуже рідко за приголомшливим успіхом стоїть лише бажання успіху.
— За ним найчастіше стоїть інтенсивне, нав’язливе, яке не дає спокою, бажання пахати та щось робити.
І досить часто у більшій частині випадків за цим стоять різні травми, болючі історії, особистісні розлади, пояснює психолог.
Згідно з різними дослідженнями, дві третини шоуменів на сцені страждають на біполярні афективні розлади, 50% CEO стартапів у Кремнієвій Долині мають історію діагностованих психічних розладів. Такої статистики в професійних медичних публікаціях достатньо, переконує психолог.
Це не добре і не погано. Проте мало хто з обивателів усвідомлює, що успіх для таких людей — це єдине, що відділяє їх від депресії.
Їхній успіх часто є маніакальним захистом від депресії. Причому цей захист не завжди спрацьовує.
Їхній успіх часто є маніакальним захистом від депресії. Причому цей захист не завжди спрацьовує.
Як приклад психолог наводить випадки суїцидів відомих особистостей: шефа Ентоні Бурдена, дизайнерки Кейт Спейд, музиканта Честера Беннінгтона.
Тому, переконаний Кирило Зіньков, повторити такий “ненормальний” успіх нормальним людям практично неможливо.
— Або в якомусь сенсі патологізуватися в ім’я успіху. Але тоді питання: навіщо?
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