Травми й особистісні розлади: психолог про те, що криється за приголомшливим успіхом

За більшістю історій успіху стоять дуже вразливі люди, яким вдалося. Найчастіше їхній шлях до успіху не був коротким і передбачав багато роботи. Проте люди завжди дивляться лише на чужий результат і не бачать пройденого шляху.

Про це пише психолог Кирило Зіньков на сторінці в Instagram.

За його словами, шукати орієнтири — цілком нормально, адже з дитинства людина багато наслідує і вивчає шляхом наслідування.

Проблема починається там, де всі ці історії успіху замість орієнтиру перетворюються на буквальну інструкцію.

— Важливо пам’ятати: окремий випадок не є загальним правилом чи загальною нормою.

Крім того, дуже рідко за приголомшливим успіхом стоїть лише бажання успіху.

— За ним найчастіше стоїть інтенсивне, нав’язливе, яке не дає спокою, бажання пахати та щось робити.

І досить часто у більшій частині випадків за цим стоять різні травми, болючі історії, особистісні розлади, пояснює психолог.

Згідно з різними дослідженнями, дві третини шоуменів на сцені страждають на біполярні афективні розлади, 50% CEO стартапів у Кремнієвій Долині мають історію діагностованих психічних розладів. Такої статистики в професійних медичних публікаціях достатньо, переконує психолог.

Це не добре і не погано. Проте мало хто з обивателів усвідомлює, що успіх для таких людей — це єдине, що відділяє їх від депресії.

Їхній успіх часто є маніакальним захистом від депресії. Причому цей захист не завжди спрацьовує.

Як приклад психолог наводить випадки суїцидів відомих особистостей: шефа Ентоні Бурдена, дизайнерки Кейт Спейд, музиканта Честера Беннінгтона.

Тому, переконаний Кирило Зіньков, повторити такий “ненормальний” успіх нормальним людям практично неможливо.

— Або в якомусь сенсі патологізуватися в ім’я успіху. Але тоді питання: навіщо?

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