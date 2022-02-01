Травмы и личностные расстройства: психолог о том, что кроется за ошеломительным успехом

За большинством историй ошеломительного успеха стоят очень уязвимые люди, у которых получилось. Чаще всего их путь к успеху не был коротким и предусматривал много работы. Однако люди всегда смотрят только на чужой результат и не видят пройденного пути.
Об этом пишет психолог Кирилл Зиньков на страничке в Instagram.
По его словам, искать ориентиры — абсолютно нормально, поскольку с самого детства человек много подражает и изучает путем подражания.
Проблема начинается там, где все эти истории успеха вместо ориентира превращаются в буквальную инструкцию.
Проблема начинается там, где все эти истории успеха вместо ориентира превращаются в буквальную инструкцию.
— Важно помнить: частный случай не является общим правилом или общей нормой.
Кроме того, очень редко за ошеломительным успехом стоит только желание самого успеха.
— За ним чаще всего стоит интенсивное, навязчивое, не дающее покоя желание пахать и делать.
И довольно часто, в большей половине случаев, за этим стоят различные травмы, болезненные истории, личностные расстройства, поясняет психолог.
Согласно различным исследованиям, 2/3 шоуменов на сцене страдают биполярным аффективным расстройством, 50% CEO стартапов в Кремниевой Долине имеют историю диагностированных психических расстройств. Такой статистики в профессиональных медицинских публикациях достаточно.
Это не плохо и не хорошо. Однако мало кто из обывателей осознаёт, что успех — это единственное, что отделяет этих успешных людей от депрессии.
Их успех часто является маниакальной защитой от депрессии. Причём эта защита не всегда срабатывает.
Их успех часто является маниакальной защитой от депрессии. Причём эта защита не всегда срабатывает.
В качестве примера психолог приводит случаи суицидов известных личностей: шефа Энтони Бурдена, дизайнера Кейт Спейд, музыканта Честера Беннингтона.
Поэтому, убежден Кирилл Зиньков, повторить такой “ненормальный” успех нормальным людям практически невозможно.
— Либо в каком-то смысле патологизироваться во имя успеха. Но тогда вопрос: зачем?
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