Травмы и личностные расстройства: психолог о том, что кроется за ошеломительным успехом

За большинством историй ошеломительного успеха стоят очень уязвимые люди, у которых получилось. Чаще всего их путь к успеху не был коротким и предусматривал много работы. Однако люди всегда смотрят только на чужой результат и не видят пройденного пути.

Об этом пишет психолог Кирилл Зиньков на страничке в Instagram.

По его словам, искать ориентиры — абсолютно нормально, поскольку с самого детства человек много подражает и изучает путем подражания.

Проблема начинается там, где все эти истории успеха вместо ориентира превращаются в буквальную инструкцию.

— Важно помнить: частный случай не является общим правилом или общей нормой.

Кроме того, очень редко за ошеломительным успехом стоит только желание самого успеха.

— За ним чаще всего стоит интенсивное, навязчивое, не дающее покоя желание пахать и делать.

И довольно часто, в большей половине случаев, за этим стоят различные травмы, болезненные истории, личностные расстройства, поясняет психолог.

Согласно различным исследованиям, 2/3 шоуменов на сцене страдают биполярным аффективным расстройством, 50% CEO стартапов в Кремниевой Долине имеют историю диагностированных психических расстройств. Такой статистики в профессиональных медицинских публикациях достаточно.

Это не плохо и не хорошо. Однако мало кто из обывателей осознаёт, что успех — это единственное, что отделяет этих успешных людей от депрессии.

Их успех часто является маниакальной защитой от депрессии. Причём эта защита не всегда срабатывает.

В качестве примера психолог приводит случаи суицидов известных личностей: шефа Энтони Бурдена, дизайнера Кейт Спейд, музыканта Честера Беннингтона.

Поэтому, убежден Кирилл Зиньков, повторить такой “ненормальный” успех нормальным людям практически невозможно.

— Либо в каком-то смысле патологизироваться во имя успеха. Но тогда вопрос: зачем?

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