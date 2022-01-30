Я не можу собі це дозволити. Чому люди страждають від психології бідності

Я не можу собі це дозволити. Розваги на вихідних? Давай іншим разом, я на це не розраховував(-ла).

Знайомі фрази? Хай як сумно, але в нашій країні це повторює більшість людей.

Ми звикли себе обмежувати в чомусь, адже ми “бідні”.

Це все психологія бідності. Установки, які супроводжують нас з дитинства.

Ми спостерігаємо за мамою і татом, які приходять з роботи дуже стомлені, а потім складають копійку до копійки, щоб щось придбати.

Вони завжди нам повторюють: “Гарно вчися, щоб знайти роботу і добре заробляти”.

І на підсвідомому рівні в нас закладається те, що робота не приносить радості і є чимось поганим.

Це просто досвід. Він травмує, але це досвід. З цим можна працювати.

Про поділ на багатих і бідних

Бідні відрізняються тим, що люблять, щоб зараз було добре, навіть якщо потім буде погано.

От він зараз бере кредит, щоби злітати у відпустку. Він не розуміє, що на відпустку треба було заробити торік, а кредит ще не відомо, як віддавати.

Оце, на мій погляд, ознака бідної людини, — розповідає для Факти ICTV.Здоров’я співзасновник та керуючий партнер групи компаній, автор тренінгів та програм розвитку психологічних навичок В’ячеслав Панкратов.

Дійсно, коли ми працюємо на низькооплачуваній роботі, ми не можемо собі придбати відразу якусь техніку чи дозволити якусь подорож, тому для нас порятунком є кредит чи розстрочка.

Про кредити

В’ячеслав каже, що кредит — це виражена в грошах нетерплячість. Коли ти не можеш впоратися з тим, що треба просто почекати й накопичити.

Кредит дійсно може затягнути тебе в боргову яму, особливо так звані швидкозайми.

Потім ти замість того, щоб відкладати гроші для себе, віддаватимеш їх іншим. Знову сидітимеш без грошей і скаржитимешся на життя.

Самооцінка

Самооцінка також впливає на твоє ставлення до роботи та грошей.

У сучасному суспільстві люди не підтримують одне одного. Тому рідко беруться робити щось нове чи те, що їм подобається, адже бояться осуду з боку інших.

Жінок суспільство звикло бачити хорошими господинями та матерями, тому коли жінка намагається реалізувати бізнес-план, з неї кепкують.

А чоловік, якщо не працює в ІТ-компанії чи не має власного бізнесу — невдаха, який не зможе забезпечити родину.

Заздрість

Також люди засуджують і заздрять іншим.

Якщо вони бачать молодого хлопця чи дівчину на дорогій машині, в якісному одязі, з новою технікою, відразу з’являється образ молодого мажора.

Багаті батьки все купили або ж він чи вона заробили на ці речі нечесним шляхом.

Ніхто не замислюється над тим, що, можливо, вони багато працюють, займаються бізнесом чи знають багато про фінансову грамотність.

Або оволоділи новою високооплачуваною професією.

Адже багато людей за 30 бояться пробувати щось нове, а готові далі сидіти на ненависній роботі за мізерні кошти, бо це — стабільність.

Фінансова грамотність

В нашій країні люди також не вміють розпоряджатися своїми грошима. Вони за перші два-три дні можуть витратити більшу частину зарплати.

Адже їх ніхто не навчає планування, елементарної базової економіки та інших важливих аспектів.

Цього предмету навіть немає в програмі школи чи ВНЗ, хоча його брак відчувається.

Треба вміти керувати своїми грошима. Раніше ми розповідали про корисні поради, як спланувати свій особистий бюджет.