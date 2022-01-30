Психологія

Я не можу собі це дозволити. Чому люди страждають від психології бідності

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Січня 2022, 11:30
Психологія бідності
Фото: Pexels, Unsplash

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