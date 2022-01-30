Психология

Я не могу себе это позволить. Почему люди страдают от психологии бедности

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 января 2022, 11:30
Психологія бідності
Фото: Pexels, Unsplash

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