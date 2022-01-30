Я не могу себе это позволить. Почему люди страдают от психологии бедности

Я не могу себе это позволить. Развлечения на выходных? Давай в другой раз, я на это не рассчитывал(-а).

Знакомые фразы? Как бы ни было грустно, но в нашей стране это повторяет большинство людей.

Мы привыкли себя ограничивать в чем-то, ведь мы бедные.

Эксперты называют это психологией бедности. Установки, сопровождающие нас с детства.

Мы наблюдаем за мамой и папой, которые приходят с работы очень уставшие, а затем собирают копейку к копейке, чтобы что-то купить.

Они всегда нам повторяют: “Хорошо учись, чтобы найти работу и хорошо зарабатывать”.

И на подсознательном уровне у нас закладывается то, что работа не приносит радости и является чем-то плохим.

Это просто опыт. Он травмирует, но это опыт. С этим можно работать.

О разделе на богатых и бедных

Бедные отличаются тем, что любят, чтобы сейчас было хорошо, даже если потом будет плохо.

Вот он сейчас берет кредит, чтобы слетать в отпуск. Он не понимает, что на отпуск нужно было заработать в прошлом году, а кредит еще не известно, как отдавать.

Вот, на мой взгляд, признак бедного человека, — рассказывает для Факты ICTV.Здоровье соучредитель и управляющий партнер группы компаний, автор тренингов и программ развития психологических навыков Вячеслав Панкратов.

В самом деле, когда мы работаем на низкооплачиваемой работе, мы не можем себе купить сразу какую-то технику или разрешить путешествие, поэтому для нас спасением является кредит или рассрочка.

О кредитах

Вячеслав говорит, что кредит — это выраженное в деньгах нетерпение. Когда ты не можешь справиться с тем, что нужно просто подождать и накопить.

Кредит действительно может затащить тебя в долговую яму, особенно так называемые быстрозаймы.

Потом ты, вместо того, чтобы откладывать деньги для себя, будешь отдавать их другим. Снова сидеть без денег и жаловаться на жизнь.

Самооценка

Самооценка также влияет на твое отношение к работе и деньгам.

В современном обществе люди не поддерживают друг друга.

Поэтому редко берутся делать что-то новое или то, что им нравится, ведь боятся осуждения со стороны других.

Женщин общество привыкло видеть хорошими хозяйками и матерями, поэтому когда женщина пытается реализовать бизнес-план, над ней смеются.

А мужчина, если не работает в IТ-компании или не имеет собственный бизнес — неудачник, который не способен обеспечить семью.

Зависть

Также люди осуждают и завидуют другим. Если они видят молодого парня или девушку на дорогой машине, в качественной одежде с новой техникой, сразу появляется образ молодого мажора.

Богатые родители все купили либо он или она заработали на эти вещи нечестным путем.

Никто не задумывается над тем, что, возможно, они много работают, занимаются бизнесом или знают о финансовой грамотности.

Либо овладели новой высокооплачиваемой профессией.

Ведь многие люди за 30 боятся пробовать что-то новое, а готовы дальше сидеть на ненавистной работе за копейки, потому что это — стабильность.

Финансовая грамотность

В нашей стране люди, кроме того, не умеют распоряжаться своими деньгами. Они за первые два-три дня могут потратить большую часть зарплаты.

Ведь их никто не учит планированию, элементарной базовой экономике и другим важным аспектам.

Этого предмета даже нет в школьной или университетской программе, хотя его нехватка ощущается.

Надо уметь управлять своими деньгами. Ранее мы рассказывали о полезных советах, как спланировать свой личный бюджет.