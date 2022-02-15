Шоу-биз

Прощай, звание пират: что означает подписание закона о музыкальном роялти

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 февраля 2022, 15:00
Прощай, звание пират: что означает подписание закона о музыкальном роялти
Фото: Pexels

Больше новостей
Александр Ткаченко
Отличать фейк от правды надо приучать с детства: успокаивающее от Александра Ткаченко
Призыв украинских матерей к РФ
С фотографиями погибших на флагах: как матери из Днепра призвали остановить агрессию РФ
Бланманже від Клопотенка
Десерт из трех ингредиентов. Рецепт нежного бланманже от Евгения Клопотенко
Как празднуют День влюбленных в мире
Массовая женитьба и поцелуи на морском дне: как отпраздновали 14 февраля в мире
Смотреть больше

Материалы по теме

Звернення Зеленського
День единения, а не нападения! Новое обращение Владимира Зеленского к украинцам
Дайджест Вікна. Новини за 9 лютого
Курс валют, Олимпиада, политические события и обновления. Мы собрали для тебя самые важные новости за вчера
Встреча Зеленского и Эрдогана
Эрдоган в Киеве: встреча президента Зеленского с президентом Турецкой Республики
Программу выплат привитым украинцам "єПідтримка" расширили
Программу єПідтримка расширили. Рассказываем, кого коснутся изменения и что еще можно будет приобрести на “ковидную тысячу”

Видео
0:01:05
Александр Ткаченко

Отличать фейк от правды надо приучать с детства: успокаивающее от Александра Ткаченко
0:01:05
Призыв украинских матерей к РФ
С фотографиями погибших на флагах: как матери из Днепра призвали остановить агрессию РФ
0:03:02
Как празднуют День влюбленных в мире
Массовая женитьба и поцелуи на морском дне: как отпраздновали 14 февраля в мире
0:35:00
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 15.02.2022 (17:30)
0:00:40
Дмитрий Кулеба о деэскалации
Россия отводит войска? Дмитрий Кулеба о деэскалации
Vbrani - як бабусі зі Львова створили свій бренд в'язаних речей
Вязать и зарабатывать — как львовские бабушки организовали бизнес на пенсии
0:01:11
Надзвичайний стан у Канаді
Впервые в истории Канады ввели чрезвычайное положение? Что происходит
0:04:12
як живуть люди на кордонах
С цветами россиян не ждут: как живут люди на границах с Россией и Беларусью
0:20:00
Викна-новини выпуск от 15.02.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 15.02.2022 (14:30)
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 15.02.2022 (11:30)
Больше видео
Прощай, звание пират: что означает подписание закона о музыкальном роялти
Читать дальше
Прививки, паспорта и… просторная клетка: как путешествовать с животными и о чем следует помнить
Коронавірус 15 лютого
Читать дальше
Коронавирус в Украине: статистика и лечат ли Covid антибиотиками

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь