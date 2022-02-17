Привіт, Бог и Колискова. Как Сергей Бабкин писал новый альбом

Вдохновение к музыканту может прийти в любой момент. Иногда песня рождается сама по себе, он даже этого не замечает.

В преддверии выхода нового альбома КОСМОТАТО Сергей Бабкин рассказал в своем Instagram, как он писал песни Колискова и Привіт, Бог.

Колискова

Музыкант говорит, что мысль о том, чтобы написать колыбельную, у него возникла семь лет назад. Но эта идея не была главной задачей.

Колыбельная — это особый, ни на что не похожий жанр, стиль исполнения в формате песня.

— Так уж получилось, что в альбоме КОСМОТАТО у меня таких песен две.

Сергей говорит, что точно не помнит, с чего все началось — с аккордов или слов.

Конечно, в моем случае это не могла быть просто колыбельная, которая будет сладко убаюкивать.

— У меня получилось искреннее признание, в некотором роде исповедь взрослого мужчины, отца, перед самым сокровенным, самым хрупким и бесценным существом в его жизни — его ребёнком.

Певец говорит, что первая запись была проведена на диктофон в 2018 году, а вторая — в студии в 2021. Именно там саундпродюсер Виталий Телезин назвал ее Колискова.

Также Сергей говорит, что его сын теперь просит спеть именно эту колыбельную перед сном.

Привіт, Бог

Сергей говорит, что в момент написания песни с ним происходили внутренние изменения.

— Я менялся духовно, становился на новую ступень развития или что-то еще. Помню момент, когда, оставшись наедине с самим собой и своими мыслями, я вслух произнес: “Привет, Бог”.

Я почувствовал легкость, радость, когда обратился к Нему.

Музыкант говорит, что первое, что нужно говорить Богу, — это благодарность. Сергей рассказывает, что как только написал припев, мелодия возникла сама по себе.

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