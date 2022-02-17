Шоу-биз

Привіт, Бог и Колискова. Как Сергей Бабкин писал новый альбом

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 февраля 2022, 19:00
Сергій Бабкін про написання пісень
Фото: Instagram

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