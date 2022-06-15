Не сдержал слез на концерте — Сергей Бабкин вернулся из благотворительного турне в США и Канаде

Со временем медийное внимание в мире к войне в Украине постепенно угасает. Это естественный процесс, ведь люди устают от ужасающих новостей.
Однако украинские деятели культуры делают все, чтобы наша страна не исчезала с первых страниц мировых СМИ не только из-за войны, но и благодаря своим талантливым гражданам.
Так, музыкант и певец Сергей Бабкин недавно закончил свой благотворительный тур в поддержку Украины в США и Канаде и поделился впечатлениями.
В ходе своего турне по Северной Америке Бабкин посетил восемь городов: от Сан-Франциско до Торонто:
2 июня — Сан-Франциско3 июня — Сиэтл4 июня — Лос-Анджелес5 июня — Портленд9 июня — Майами10 июня — Чикаго11 июня — Нью-Йорк12 июня — Торонто
Певец дал концерты для украинской диаспоры в Америке и Канаде, вынужденных переселенцев и всех, кто неравнодушен к судьбе Украины. Вырученные средства пойдут в поддержку нашей страны.
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Допис, поширений helpUkraine.center (@help_ukraine_center)
Пришел тот момент, когда фраза: “Счастье — это когда ты нужен и полезен” — приобрела жизненный смысл и реальное содержание, — поделился Бабкин.
Пришел тот момент, когда фраза: “Счастье — это когда ты нужен и полезен” — приобрела жизненный смысл и реальное содержание, — поделился Бабкин.
Во время концерта в Торонто музыкант даже не сдержал слез, когда исполнял песню Домой.
Когда-то свет на съемке и звук в микрофоне были очень важны для артистов. Однако, как и у других людей, полномасштабная война внесла свои коррективы в будни. Читай, как изменилась жизнь звезд во время полномасштабной войны.
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