Не сдержал слез на концерте — Сергей Бабкин вернулся из благотворительного турне в США и Канаде

Со временем медийное внимание в мире к войне в Украине постепенно угасает. Это естественный процесс, ведь люди устают от ужасающих новостей.

Однако украинские деятели культуры делают все, чтобы наша страна не исчезала с первых страниц мировых СМИ не только из-за войны, но и благодаря своим талантливым гражданам.

Так, музыкант и певец Сергей Бабкин недавно закончил свой благотворительный тур в поддержку Украины в США и Канаде и поделился впечатлениями.

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Не сдержал слез

В ходе своего турне по Северной Америке Бабкин посетил восемь городов: от Сан-Франциско до Торонто:

2 июня — Сан-Франциско

3 июня — Сиэтл

4 июня — Лос-Анджелес

5 июня — Портленд

9 июня — Майами

10 июня — Чикаго

11 июня — Нью-Йорк

12 июня — Торонто

Певец дал концерты для украинской диаспоры в Америке и Канаде, вынужденных переселенцев и всех, кто неравнодушен к судьбе Украины. Вырученные средства пойдут в поддержку нашей страны.

Пришел тот момент, когда фраза: “Счастье — это когда ты нужен и полезен” — приобрела жизненный смысл и реальное содержание, — поделился Бабкин.

Во время концерта в Торонто музыкант даже не сдержал слез, когда исполнял песню Домой.

Когда-то свет на съемке и звук в микрофоне были очень важны для артистов. Однако, как и у других людей, полномасштабная война внесла свои коррективы в будни. Читай, как изменилась жизнь звезд во время полномасштабной войны.

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