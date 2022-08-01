Туба от Javelin и марка, подписанная Залужным. В метро провели аукцион, чтобы собрать средства для ВСУ

Редкие издания книг, вазы, картины и даже туба от Javelin — все это пустили с молотка, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Благотворительный аукцион был организован прямо на станции метро.

Площадь Независимости, как и станция Крещатик, перекрыта для остановок поездов. Поэтому именно она была выбрана в качестве места проведения. Ведущим стал Михаил Присяжнюк.

Одним из самых интересных лотов стала туба от Javelin. Ее привезли украинские военнослужащие с позывными Артист и Борода.

Сами приехали в Киев, чтобы немного подлечиться. В боях в Северодонецке получили контузии и ранения, но после аукциона будут возвращаться на Восток.

Кроме тубы военные привезли и осколки от вражеских ракет и патронов, которые удалось найти, пока были на передовой.

Посетители список лотов почти не просматривали. Говорят, что пришли не столько что-нибудь приобрести, сколько помочь военным.

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В общей сложности с молотка пустили полсотни лотов. Марку, подписанную Валерием Залужным, продали за $21 тис. Она стала одним из самых дорогих лотов аукциона. В общей сложности организаторам удалось собрать около $100 тис.

В Украине благотворительностью занимаются как простые люди, так и звезды. Таким образом боевые действия объединили всю нацию. Читай откровенное интервью Сергея Бабкина о поддержке Украины.

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