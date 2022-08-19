Вместо вещей на аукционе – выступление группы: известные украинцы пустили с молотка интересные лоты для благотворительности

Пустили с молотка произведения искусства и спортивные трофеи, чтобы построить дома для тех, кого война оставила без крыши над головою. Так в Киеве прошел благотворительный аукцион.

Одним из 15 лотов стало выступление группы Друга ріка – в любой точке планеты и в любое время. Его придумал и предложил сам фронтмен Валерий Харчишин.

Певец хорошо знает, что такое потеря, поскольку сам остался без своего дома под Гостомелем, здание сгорело дотла. Поэтому при всем желании отдать какую-нибудь свою вещь на аукцион, не смог ничего найти. Так и предложил свое выступление, которое впоследствии на аукционе выкупили за 200 тысяч.

Другие украинские звезды тоже совершили свои пожертвования – кто-то отдал свои картины, произведения искусства, золотые медали дзюдоистов, боксеров, самбистов и даже боксерские перчатки Кличко и Усика.

А некоторые решили, что пора сделать покупку и таким образом поддержать благотворителей. На аукционе собралось несколько десятков представителей киевского бомонда, чтобы посоревноваться за такие трофеи и пожертвовать деньги на благотворительность.

Все это для того, чтобы собрать средства на жилье для людей с Киевской области, потерявших дома из-за полномасштабной войны.

Вице-президент Международного Благотворительного фонда Відбудуємо разом Наталья Коваленко рассказывает, что планируется построить микро-дома, которые будут полностью обустроены и обеспечены всем необходимым для того, чтобы человек мог прийти и жить.

Аукцион продолжат – средства будут собирать онлайн и проведут несколько мероприятий в Европе.

Продолжают пускать с молотка свое и украинские актеры. Читай, как звезды продают свои вещи в пользу ВСУ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!