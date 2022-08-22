Лоты от игрушки Патрона до платья Каменских — как приобщиться к благотворительному онлайн-аукциону для ВСУ

Бойцы 93-й отдельной механической бригады Холодный Яр постоянно находятся на передовой и внедряют технологические гаджеты в боевые действия.

Военные рассказывают, что на Изюмском и Бахмутском направлениях россияне глушат сигналы станций, поэтому защитникам очень необходима связь. Ее могут обеспечить станции Starlink.

А еще на передовой нужны “глаза” — ударные и разведывательные беспилотники. Они ведь действительно спасают жизнь украинским бойцам.

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Поэтому для удовлетворения этих потребностей волонтеры из фонда Second Front открыли благотворительный сбор. Но не простой, а в виде международного онлайн-аукциона вещей известных украинцев. Цель — собрать минимум $50 000.

Здесь можно найти обувь Тины Кароль, боксерские перчатки Виталия Кличко, бойцовское трико Жана Беленюка, платье Насти Каменских и даже игрушку собачки Патрона. Стать их владельцем может любой желающий.

23 августа, в День флага, в Торонто объявят победителей. Так что поспеши присоединиться.

А недавно звезды положили начало инициативе и организовали аукцион Act lots, где начали продавать свои памятные вещи. Смотри, как украинские актеры занимаются благотворительностью.

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