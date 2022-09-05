Кисти сменил на автомат: история благотворительного аукциона известного украинского художника

Искусство, которое может спасти жизнь. В Киеве стартовал благотворительный аукцион под названием Baranovsky. Ukraina. Діти.

А началось все больше месяца назад с одноименной выставки рисунков известного украинского художника и военного ВСУ Андрея Барановского и его маленьких коллег.

Сам инициатор выставки был вынужден сменить кисти и полотна на автомат. Мужчина не был безразличен к войне как в 2014 году, так и сейчас – с началом полномасштабного вторжения. Вспоминает, что идея организовать общую выставку с детьми пришла к нему на фронте.

Самые маленькие наши сограждане передавали нам рисунки – возвращайся живым. Я собирал их все, они для меня очень ценными были.

Сейчас художник в госпитале, где проходит курс лечения. Затем он снова вернется на передовую. Тем временем аукцион продлится еще две недели.

Выставка в отеле Premier Palace собрала более сотни детских картин. Рисунки присылали даже из-за границы, например, из Польши. Поэтому работы у комиссии, отбиравшей лучшие работы для аукциона, было очень много.

Из более чем сотни работ юных талантов выбрали 17 лучших. Лотами также стали семь картин самого Андрея. Вырученные деньги планируют отдать на развитие Международного детского реабилитационного центра творчества и науки.

Организовать общий аукцион работ известного художника Андрея Барановского и юных художников взялся благотворительный фонд Неминуча перемога.

Сейчас у организации есть и международная поддержка. В частности, пожертвования приходят из города-побратима Киева – Чикаго. Американские благотворители уже приглашают маленьких художников устроить выставку и у них.

Занимаются благотворительностью и другие известные украинцы. Читай как игрушка Патрона и платье Каменских стали лотами на аукционе.

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