Даже тяжелораненого вернут к жизни. Дорогая цена победы, которую платят наши воины

Минно-взрывные, реже — пулевые ранения, а чаще — травмы с последующей ампутацией. Именно с этим сейчас каждый день сталкиваются днепровские медики. Каждый метр украинской земли, которую героическими усилиями освобождают наши воины, усеян вражескими минами. Несмотря на коварные ловушки и яростное давление россиян, Вооруженные Силы имеют успехи.

30-летний Ярослав родом из Краматорска воюет ровно год. До полномасштабного российского вторжения — водитель троллейбуса в Харькове. Там вместе с будущей женой муж встретил войну.

На защиту нашего государства Ярослав стал прошлым августом. Сначала был в роте охраны, а уже потом старшим стрелком держал оборону на Донецком направлении. Это уже его второе ранение.

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Недавно выполнял боевое задание в районе Клещеевки: вместе с собратьями штурмовали позиции российского подразделения. Как только закрепились, враг начал крыть артиллерией и из танков.

У Ярослава минно-взрывная травма руки — впереди операция. В этом медучреждении раненых оперативно стабилизируют и отправляют на дальнейшую эвакуацию. Сейчас, говорят медики, в разы стало больше ампутаций. Наши защитники продвигаются вперед по тотально заминированным землям.

В то время как российское командование бросает своих военных в бой, как пушечное мясо, судьба каждого нашего защитника — на вес золота. Даже тяжелораненого медики пытаются вернуть к полноценной жизни.

Получится — вернусь назад (на фронт). Нет — значит, буду помогать по-другому! Мысли только об одном — о победе! — рассказывает раненый военный Ярослав.

Напомним, ранее мы рассказывали о боевом медике с золотым сердцем, отдавшем свой турникет врагу.

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