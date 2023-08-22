Закидывают людей кассетными снарядами и бомбами! Как Кругляковка выживает под ежедневными обстрелами

Сбрасывать бомбы на мирных жителей — привычная практика для российских оккупантов. Село Кругляковка в Харьковской области часто попадает под обстрелы, но одна из последних атак была массированная и кровавая.

Читай в материале как Кругляковка выживает под кассетными снарядами и бомбами.

Кругляковка выживает под кассетными снарядами и бомбами

Во время последнего обстрела погибли четыре человека, еще десять — ранены. Быстрая реакция и погреб спасли Игоря от гибели. Первый прилет произошел за двором, мужчина пошел посмотреть, что произошло, сильно кричали люди.

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Когда Игорь возвращался домой, услышал, как летят снаряды. Быстро побежал в подвал. Когда вышел, увидел, что дома уже нет. В тот день россияне сбросили на Кругляковку четыре управляемых авиабомбы.

Повыходили, когда жара спала, пошли на огороды. И такое сделали. Четыре (бомбы — ред.) сбросили на одну улицу, — говорит местная жительница Жанна.

Одна из бомб упала на соседей Жанны, они чудом выжили. Все произошло под вечер, когда люди вышли работать на огороды.

Люди говорят, было очень страшно. Через полчаса после бомбардировки оккупанты накрыли село еще и кассетными боеприпасами. Люди только вышли узнать, у кого как дела и все ли живы, а пожарные приехали тушить здания.

В селе уцелевших домов уже меньше, чем разбитых, потому что российские атаки — регулярные. Раньше были только минометные обстрелы. Сначала люди выехали, но потом вернулись, потому что не могут оставить животных, дом.

Игорь собственное жилье планирует отстроить. Говорит, надеется на свое здоровье, государство и хороших людей.

Будем отстраивать своими силами. Если кто-нибудь поможет — будем очень рады. Может, государство что-то поможет, — говорит житель Кругляковки Игорь.

Ранее очевидцы подробно рассказали об ударе по Чернигову 19 августа.

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