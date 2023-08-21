Украина

Пострадала историческая Меджибожская крепость! Последствия недавнего удара по Хмельницкой области

Виктория Мельник, редактор сайта 21 августа 2023, 16:00

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Пострадала историческая Меджибожская крепость! Последствия недавнего удара по Хмельницкой области
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