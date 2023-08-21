Россия ежедневно уничтожает украинские земли, дома и достопримечательности, религиозные сооружения и детские сады со школами.

Среди областей, которые часто страдают от обстрелов РФ, и Хмельницкая, она продолжает приходить в себя от сокрушительной воздушной атаки армии РФ. Отмечалось, что в результате очередного теракта было повреждено несколько зданий, среди которых есть и историческая памятка, как Меджибожская крепость — замок XVI века.

В поселке поврежден почти каждый дом, взрывная волна снесла окна и кровли домов. Местные вспоминают, что взрыв раздался ранним утром, небо краснело от последствий вражеской атаки.

Сейчас также смотрят

Известно, что повреждено более полтысячи объектов частной и коммунальной собственности, среди которых две школы, три дома культуры, больница и детский сад, от атаки пострадали два человека, а ещё шестеро в состоянии шока обратились за помощью.

Сейчас жители самостоятельно ремонтируют усадьбы, строительные материалы предоставили из резервного фонда общины.

Пострадала историческая Меджибожская крепость! Последствия недавнего удара по Хмельницкой области / 3 Фотографии

Но наибольший урон нанесен по Меджибожской крепости: здесь в момент атаки дронами находилось более 300 студентов со всех уголков Украины. Все успели перейти в укрытие, но историческая памятка осталась без окон и дверей, повреждена крыша.

Не лучше ситуация и в приграничных с Россией областях: читай, как проходит эвакуация из Сумской области, в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.