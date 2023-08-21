Росія щоденно нищить українські землі, будинки та історичні пам’ятки, релігійні споруди та дитячі садки зі школами.

Серед областей, як часто страждають від обстрілів РФ і Хмельниччина — вона продовжує оговтуватися від нищівної повітряної атаки армії РФ. Зазначалось, що внаслідок чергового теракту було пошкоджено кількасот будівель, серед яких є й історичні пам’ятки, як от Меджибізька фортеця — замок XVI століття.

У селищі пошкоджений ледь не кожен будинок, вибухова хвиля знесла вікна та покрівлі хат. Місцеві пригадують, що вибух пролунав рано-вранці, небо червоніло від наслідків ворожої атаки.

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Відомо, що пошкоджено понад пів тисячі об’єктів приватної та комунальної власності, серед яких дві школи, три будинки культури, лікарня та дитячий садок, від атаки постраждали двоє людей, а ще шестеро у стані шоку звернулися по допомогу.

Нині жителі самотужки ремонтують обійстя, будівельні матеріали надали з резервного фонду громади.

Постраждала історична Меджибізька фортеця! Наслідки нещодавнього удару по Хмельниччині / 3 Фотографії

Та найбільшої шкоди зазнала Меджибізька фортеця: тут на момент атаки шахедами перебувало понад 300 студентів з усіх куточків України. Всі встигли перейти в укриття, але історична пам’ятка залишилася без вікон та дверей, пошкоджена покрівля.

Не кращою є ситуація у прикордонних з Росією областях: читай, як проходить евакуація з Сумщини, у нашому матеріалі.

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