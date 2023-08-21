Україна

Постраждала історична Меджибізька фортеця! Наслідки нещодавнього удару по Хмельниччині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Серпня 2023, 16:00

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Меджибізька фортеця

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