Був за лічені метри від драмтеатру. Розповідь поліціянта з Чернігова про момент атаки

Удар по Чернігову 19 серпня 2023 року забрав життя сімох українців, ще понад сотня людей — поранені. Нині у лікарнях перебуває понад 40 людей, частина з яких — це діти.

Кожен з них їхав чи був на місці трагедії у справах. Тепер ті, хто не потребує стаціонарного лікування, приходять до лікарень на перев’язки та діляться спогадами того, що сталося.

Очевидці удару по Чернігову про атаку 19 серпня

Гендиректорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяна Лєбєдєва ділиться: одній дитині нині намагаються врятувати руку, її транспортували до Києва. Інші діти мають уламкові поранення.

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— Діти надзвичайно постраждали психологічно. Вчора (в день трагедії — ред.) це була мовчанка, а зараз — це вже сльози й інші прояви травми. З ними працюють психологи, — каже Тетяна Лєбєдєва.

Також вона додає: після березня 2022 року всі одразу зрозуміли, що це була атака. Навіть ті працівники лікарні, які були не в місті, приїхали на роботу, щоб допомогти постраждалим.

Поліцейський Андрій Зеляк розповів, що пережив в момент прильоту російської ракети, бо саме був у лічених метрах від драмтеатру.

— Було велике церковне свято, люди сходилися до центру на богослужіння у церкві, був посилений поліцейський контроль центру міста.

Після початку повітряної тривоги поліцейські почали спускати людей з місцевого драмтеатру у бомбосховище. За вісім хвилин після оголошення небезпеки стався удар.

За словами Андрія Зеляка, ті люди, які спустилися у сховище, залишилися неушкодженими. Ті, хто залишився на вулиці — дістали поранення.

Усі служби допомоги та порятунку спрацювали швидко та злагоджено. Нині поліція міста Чернігів займається документацією російського воєнного злочину.

Що відомо про той страшний удар по центру Чернігова 19 серпня 2023 року, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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