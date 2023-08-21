Карта бойових дій 21 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Українці щодня моніторять ситуацію в Україні. Карта бойових дій 21 серпня 2023 сьогодні повідомляє нам, що відбувається на різних ділянках фронту.

На кожному напрямку військові ведуть тяжку боротьбу. Ми віримо в їхню героїчну силу та мужність, але не варто забувати, що це все-таки звичайні люди, які потребують підтримки та допомоги. Тому не забуваймо бути вдячними.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного (на Запоріжжі).

Російські війська 20 серпня вели наступальні дії в районах Куп’янська, Кремінної, Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, а також у західній частині Донецької та східної Запорізької області та незначно просунулися в районі Бахмута.

Російські чиновники продовжують примусово вивозити матерів і дітей з окупованих територій України до Росії під виглядом лікувальних закладів.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах південно-західніше Іскрисківщини та Журавки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Богданове Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Покровка, Новоолександрівка Сумської області та Варварівка, Бударки, Землянки та Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безрезультатні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Предтечине, Диліївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Олександропіль, Парасковіївка та Єлезаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чарівного, Роботиного, Павлівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Козацьке, Токарівка, Понятівка, Херсон, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Тяжка боротьба триває як на Сході, так і на Півдні країни. Раніше ми розповідали про ситуацію на Запорізькому напрямку.

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