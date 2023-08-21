Карта бойових дій 21 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Українці щодня моніторять ситуацію в Україні. Карта бойових дій 21 серпня 2023 сьогодні повідомляє нам, що відбувається на різних ділянках фронту.
На кожному напрямку військові ведуть тяжку боротьбу. Ми віримо в їхню героїчну силу та мужність, але не варто забувати, що це все-таки звичайні люди, які потребують підтримки та допомоги. Тому не забуваймо бути вдячними.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Роботиного (на Запоріжжі).
Російські війська 20 серпня вели наступальні дії в районах Куп’янська, Кремінної, Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, а також у західній частині Донецької та східної Запорізької області та незначно просунулися в районі Бахмута.
Російські чиновники продовжують примусово вивозити матерів і дітей з окупованих територій України до Росії під виглядом лікувальних закладів.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Тяжка боротьба триває як на Сході, так і на Півдні країни. Раніше ми розповідали про ситуацію на Запорізькому напрямку.
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