Акценти зміщуються на “сіру зону”: що відбувається на Запорізькому напрямку та які тривають бої

На фронті щодня тривають тяжкі бої. Наші захисники докладають великих зусиль, щоб боротися з ворогом. Бої тривають як на Сході, так і на Півдні країни.
Зокрема наші військові поступово намагаються вибити окупантів на Запорізькому напрямку. Боєць легіону Свобода Костянтин Денисов розповів в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію на Запорізькому напрямку.
За словами Денисова, росіяни запускають велику кількість розвідувальних БпЛА. Тривають постійні стрілецькі та артилерійські бої, але ЗСУ поступово витискають ворога.
— Акценти зміщуються на бої за “сіру зону”. Росіяни визнають втрату певних позицій.
Наші хлопці грамотно працюють. Але росіяни теж не бовдури, ними керують кадрові офіцери, які мають 20-річний досвід у різних війнах.
Наші хлопці грамотно працюють. Але росіяни теж не бовдури, ними керують кадрові офіцери, які мають 20-річний досвід у різних війнах.
Вони можуть відступати, щоб затягнути наших у “мішок”, напівоточення. Зараз триває більше вирівнювання фронту на різних ділянках. Нам допомагає західна техніка та зброя, й касетні снаряди, — розповідає військовий.
Крім того, він зазначив, що виконувати завдання допомагає якісна розвідка, зокрема інженерна. Також взяли під контроль певні автомобільні дороги, які дозволяють працювати з постачанням.
Утім, наголошує Костянтин, у росіян є перевага в авіації та артилерії. Мають багато FPV-дронів, які вони активізували для полювання за українськими військовими, які займають ворожі позиції. А дронами-камікадзе полюють за технікою.
Боєць легіону Свобода розповідає, що авіацію росіяни використовують теж з хитрістю. Щоб літаки не потрапили в зону роботи ППО, окупанти скидають бомби за 60-70 км до лінії зіткнення.
Боєць легіону Свобода розповідає, що авіацію росіяни використовують теж з хитрістю. Щоб літаки не потрапили в зону роботи ППО, окупанти скидають бомби за 60-70 км до лінії зіткнення.
Росіяни також намагаються йти в контратаку на деяких ділянках, але всі їхні спроби зупиняються в “сірій зоні” нашими військовими.
Щоб більше дізнатися про ситуацію на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій.
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