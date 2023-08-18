Акценти зміщуються на “сіру зону”: що відбувається на Запорізькому напрямку та які тривають бої

На фронті щодня тривають тяжкі бої. Наші захисники докладають великих зусиль, щоб боротися з ворогом. Бої тривають як на Сході, так і на Півдні країни.

Зокрема наші військові поступово намагаються вибити окупантів на Запорізькому напрямку. Боєць легіону Свобода Костянтин Денисов розповів в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію на Запорізькому напрямку.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

За словами Денисова, росіяни запускають велику кількість розвідувальних БпЛА. Тривають постійні стрілецькі та артилерійські бої, але ЗСУ поступово витискають ворога.

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— Акценти зміщуються на бої за “сіру зону”. Росіяни визнають втрату певних позицій.

Наші хлопці грамотно працюють. Але росіяни теж не бовдури, ними керують кадрові офіцери, які мають 20-річний досвід у різних війнах.

Вони можуть відступати, щоб затягнути наших у “мішок”, напівоточення. Зараз триває більше вирівнювання фронту на різних ділянках. Нам допомагає західна техніка та зброя, й касетні снаряди, — розповідає військовий.

Крім того, він зазначив, що виконувати завдання допомагає якісна розвідка, зокрема інженерна. Також взяли під контроль певні автомобільні дороги, які дозволяють працювати з постачанням.

Перевага росіян в авіації

Утім, наголошує Костянтин, у росіян є перевага в авіації та артилерії. Мають багато FPV-дронів, які вони активізували для полювання за українськими військовими, які займають ворожі позиції. А дронами-камікадзе полюють за технікою.

Боєць легіону Свобода розповідає, що авіацію росіяни використовують теж з хитрістю. Щоб літаки не потрапили в зону роботи ППО, окупанти скидають бомби за 60-70 км до лінії зіткнення.

Росіяни також намагаються йти в контратаку на деяких ділянках, але всі їхні спроби зупиняються в “сірій зоні” нашими військовими.

Щоб більше дізнатися про ситуацію на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій.

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