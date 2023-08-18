Карта бойових дій 18 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 18 серпня 2023 точно відрізняється від тої, яка була у перший день. Та не лише лініями та позначками звільнених територій.

На ній відбилась назавжди не одна історія тих, хто ціною власного життя виборов свободу інших та майбутнє не лише всієї країни, але й світу.

Скільки ще таких буде на шляху до мирного ранку? Невідомо. Та зрозуміло одне, сьогодні наші захисники та захисниці потребують потужної підтримки та підсилення, аби й надалі мати можливість боротись за свободу нації.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Водночас російські ультранаціоналісти дедалі частіше критикують російське військове командування за неспроможність залучити та навчити ефективних військових офіцерів середнього рівня для керівництва російськими військами на передовій в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Єліне, Тур’я Чернігівської області, Рожковичі, Іскрисківщина, Угроїди Сумської області та Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Покаляне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Петропавлівка, Подоли, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Чернещина Харківської області та Надія Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Васюківки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Новояковлівка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новоберислав, Львове, Понятівка, Микільське, Садове Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два по зенітно-ракетних комплексах.

Також наші захисники знищили два ворожих ударних гелікоптери Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та одну станцію РЕБ противника.

Разом з тим мобілізація, яку разом з воєнним станом президент України Володимир Зеленський оголосив 24 лютого 2022 року, була продовжена Верховною Радою. Читай, що потрібно знати про мобілізацію.

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