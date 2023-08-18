Карта боевых действий 18 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 18 августа 2023 года точно отличается от той, которая была в первый день. Но не только линиями и отметками освобожденных территорий.

На ней отразилась навсегда не одна история тех, кто ценой собственной жизни завоевал свободу других и будущее не только всей страны, но и мира.

Сколько еще таких будет на пути к мирному утру? Неизвестно. Но понятно одно, сегодня наши защитники и защитницы нуждаются в мощной поддержке и усилении, чтобы и дальше иметь возможность бороться за свободу нации.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

В то же время, российские ультранационалисты все чаще критикуют российское военное командование за неспособность привлечь и научить эффективных военных офицеров среднего уровня для руководства российскими войсками на передовой в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 18 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы свыше 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Елино, Турья Черниговской области, Рожковичи, Искрисковщина, Угроиды Сумской области и Огурцово, Гатище, Волчанск, Покаляное Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Петропавловка, Подолы, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Чернещина Харьковской области и Надежда Луганской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного и Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Новояковлевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новоберислав, Львов, Понятовка, Никольское, Садовое Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два по зенитно-ракетным комплексам.

Также наши защитники уничтожили два вражеских ударных вертолета Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два состава боеприпасов и одну станцию РЭБ противника.

Вместе с тем, мобилизация, которую вместе с военным положением президент Украины Владимир Зеленский объявил 24 февраля 2022 года, была продолжена Верховной Радой. Читай, что нужно знать о мобилизации.

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