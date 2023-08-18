Карта боевых действий 18 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 18 августа 2023 года точно отличается от той, которая была в первый день. Но не только линиями и отметками освобожденных территорий.
На ней отразилась навсегда не одна история тех, кто ценой собственной жизни завоевал свободу других и будущее не только всей страны, но и мира.
Сколько еще таких будет на пути к мирному утру? Неизвестно. Но понятно одно, сегодня наши защитники и защитницы нуждаются в мощной поддержке и усилении, чтобы и дальше иметь возможность бороться за свободу нации.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.
В то же время, российские ультранационалисты все чаще критикуют российское военное командование за неспособность привлечь и научить эффективных военных офицеров среднего уровня для руководства российскими войсками на передовой в Украине.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения.
За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы свыше 20 населенных пунктов, это, в частности, Клюсы, Елино, Турья Черниговской области, Рожковичи, Искрисковщина, Угроиды Сумской области и Огурцово, Гатище, Волчанск, Покаляное Харьковской области.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Петропавловка, Подолы, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Чернещина Харьковской области и Надежда Луганской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменское Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного и Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Новояковлевка, Степное Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новоберислав, Львов, Понятовка, Никольское, Садовое Херсонской области и Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два по зенитно-ракетным комплексам.
Также наши защитники уничтожили два вражеских ударных вертолета Ка-52.
Также наши защитники уничтожили два вражеских ударных вертолета Ка-52.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два состава боеприпасов и одну станцию РЭБ противника.
Вместе с тем, мобилизация, которую вместе с военным положением президент Украины Владимир Зеленский объявил 24 февраля 2022 года, была продолжена Верховной Радой. Читай, что нужно знать о мобилизации.
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