Украина

Карта боевых действий 18 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 августа 2023, 06:00
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Обстріл Сміли на Черкащині 15 серпня 2023: наслідки атаки
12 тыс. жителей остались без воды. Как Смела налаживает жизнь после российской атаки
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 17 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:46
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Враг и на метр не подсунется! Бойцы Нацгвардии укрепляют позиции возле Ровенской АЭС
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Как заставить бренды уйти с рынка РФ? Все о списке международных спонсоров войны и как он работает

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