Акценты смещаются на “серую зону”: что происходит на Запорожском направлении и какие продолжаются бои

На фронте ежедневно продолжаются тяжелые бои. Наши защитники прилагают большие усилия, чтобы бороться с врагом. Бои продолжаются как на Востоке, так и на Юге страны.

В частности, наши военные постепенно пытаются выбить оккупантов на Запорожском направлении. Боец легиона Свобода Константин Денисов рассказал в эфире телемарафона Єдині новини о ситуации в Запорожском направлении.

Какая ситуация в Запорожском направлении

По словам Денисова, россияне запускают большое количество разведывательных БпЛА. Продолжаются постоянные стрелковые и артиллерийские бои, но ВСУ постепенно вытесняют врага.

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— Акценты смещаются на бои за “серую зону”. Россияне признают потерю определенных позиций.

Наши ребята хорошо работают. Но россияне тоже не болваны, ими руководят кадровые офицеры, имеющие 20-летний опыт в разных войнах.

Они могут отступать, чтобы затащить наших в “мешок”, полуокружение. Сейчас продолжается больше выравнивание фронта на разных участках. Нам помогает западная техника, оружие и кассетные снаряды, — рассказывает военный.

Кроме того, он отметил, что выполнять задачи помогает качественная разведка, в том числе инженерная. Также взяли под контроль определенные автомобильные дороги, позволяющие работать со снабжением.

Преимущество россиян в авиации

Впрочем, отмечает Константин, у россиян есть преимущество в авиации и артиллерии. Есть много FPV-дронов, которые они активизировали для охоты за украинскими военными, занимающими вражеские позиции. А дронами-камикадзе охотятся за техникой.

Боец легиона Свобода рассказывает, что авиацию россияне используют тоже с хитростью. Чтобы самолеты не попали в зону работы ПВО, оккупанты сбрасывают бомбы за 60-70 км до линии столкновения.

Россияне также пытаются идти в контратаку на некоторых участках, но все их попытки останавливаются в “серой зоне” нашими военными.

Чтобы узнать больше о ситуации на фронте, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий.

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