Шкодував, що вижив. Історія захисника, який переніс 20 операцій, втратив житло, але не бажання воювати

Ще два місяці тому Сергій Денисов заледве міг сидіти. А зараз він пишається тим, як віджимається від крісла колісного. Сергію — 29 років, сім з них він провів на війні.

Студентом він почав боротися за Україну, на Майдані. Потому рік оббивав пороги військкоматів — не брали, бо обмежено придатний навіть у воєнний час. Та хлопець від свого не відступився і пішов воювати у лавах добровольчого формування.

І попри те, що його молодість минала на фронті, він жодного разу не захотів полишити війну та повернутися до мирного життя.

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Торік улітку без відриву від військової служби Сергій одружився. На дівчині, з якою до того зустрічався шість років. Нині саме їхня річниця.

Одружився і поїхав на Харківщину, такий собі медовий місяць, — розповідає військовий ЗСУ Сергій.

За півтора місяця Сергій підривається на міні і втрачає обидві ноги. Каже, кричав тоді від болю на всі довколишні харківські села. Після цього провів місяці у шпиталях.

Поки мене несли, я просив, щоб мене добили. Та і перших чотири місяці я жалкував, що не добили. Було дуже боляче. Ось, що для мене ціна свободи та незалежності. Я не знав, що буде настільки боляче, тут треба бути чесним.

За п’ять місяців — понад 20 операцій, усе щоб зберегти Сергієві коліно. Весь цей час захисника мучать як реальні, так і фантомні болі. Емоції воїна щодня полегшує дружина Сергія. Про себе вона жартує, що перебуває на денному стаціонарі.

У найважчі часи для молодого подружжя в їхню квартиру прилітає російська ракета. Дому в них тепер теж немає. Але і тут Сергій жартує. Каже, житло все одно хотів змінити.

Сергій лікується вже десять місяців. Нині у Львові він проходить реабілітацію у центрі Незламні. Коліно лівої ноги, яке так старанно рятували від повторної ампутації хірурги, не розгинається.

Місяці без рухів деградували суглоб. Медичною мовою це називається контрактура. Аби її зняти, із Сергієм щодня займається фізичний терапевт. Після подолання контрактури можна буде вільно користуватися протезом.

Багато спеціалістів нині докладають зусиль, аби Сергій відновився та став на протези. Але головне, що цей складний шлях з ним проходить найрідніша — дружина, яка завжди поруч. Разом вони грають в теніс, дивляться фільми та слухають музику.

Наталя підтримує Сергія в усьому — навіть у прагненні після протезування повернутися у стрій. Сам воїн не знає, наскільки мобільним буде, коли нарешті стане на протези, але вірить, що застосування його бойовому досвіду знайдеться.

Людські бажання сильніші за все, навіть обставини підкоряються. Поки не скінчилася війна, я хочу в ній брати участь, — каже військовослужбовець Сергій Денисов.

Раніше ми розповідали історію лікаря, що загинув під час обстрілу у свій перший робочий день.

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