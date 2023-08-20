Розповіді

Шкодував, що вижив. Історія захисника, який переніс 20 операцій, втратив житло, але не бажання воювати

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 20 Серпня 2023, 19:00
Тіло мучить біль, але усмішка рятує душу: сильна історія захисника

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