Це був перший робочий день. Історія лікаря, що загинув під час обстрілу Херсона 1 серпня

Де ти загинеш цього дня чи ночі? У власному ліжку чи в орендованій квартирі? Тебе притисне шафа гуртожитку чи посіче уламками під час виконання роботи? Ти помреш й ім’я твоє згадають всі чи плакатимуть лише кілька рідних людей?

Війна в Україні страшна й жорстока, бо вбиває військових, цивільних, молодих, жінок, дітей. Історія про молодого лікаря, який загинув від російського обстрілу у свій перший робочий день, проймає до мурах. Її розповіла журналістка Анастасія Поя в УП.Життя.

Про життя молодого та талановитого лікаря Дмитра Білого, розповідаємо й ми.

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Мріяв стати кваліфікованим лікарем

1 серпня під час обстрілу міської лікарні Херсона загинув 25-річний отоларинголог Дмитро Білий.

Це був його перший робочий день в лікарні після завершення інтернатури — про це повідомили в студентській раді Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, де навчався Дмитро.

Він був дуже добрий, веселий, душа компанії, завжди усміхався. Дмитро гарно навчався, мріяв стати кваліфікованим лікарем та дуже радів, коли сьогодні вийшов на роботу, — саме таким пам’ятатимуть колегу у студентській раді.

Дмитро Білий загинув через множинні уламкові поранення. Його друг Сергій Марусян розповів, що Дмитро хотів стати медиком, як і його матір.

— Для своїх років він був дуже розумним й кваліфікованим, — каже чоловік. — Він був дуже радий, що виходить на роботу вже як лікар й зможе, зокрема, повноцінно оперувати. Він дуже довго цього чекав, — додає Сергій.

Інший знайомий, Артур Рахимов, каже: Дмитро був з Херсона, коли виїхав з окупації у 2022 році, то подався у Запоріжжя працювати лікарем. Повернувся у рідний Херсон у травні 2023.

Свій фах Дмитро любив за те, що міг і оперувати, і спілкуватися з людьми.

Поховати лікаря мають у п’ятницю.

Те, на що “рускій мір” перетворює людське тіло, бачать медики на передовій. Ми писали про це в нашому іншому матеріалі.

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