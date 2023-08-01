Рятують життя попри небезпеку! Історія пожежників-добровольців, які вражають сміливістю

На Миколаївщині п’ятеро односельців від початку повномасштабної війни змінили свої професії, ставши пожежниками.

Коли окупанти нещадно накривали їхнє село вогнем, вони виїздили гасити займання житлових будинків та полів десятки разів на день.

Перші рази — це було страшно. Потім ти розумієш, що там люди та їм потрібно допомагати. Тому ти одягаєш форму та біжиш, — ділиться спогадами Віталій Варяниця.

Фермер Віталій Варяниця розповідає, як від початку повномасштабної війни опанував нову професію пожежника.

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Говорить, що найстрашніше було те, що будь-якої миті могло прилетіти знову, тому доводилось визначати час, щоб під’їхати та загасити пожежу.

Де були пожежі, там гасили у тому, у чому й були одягнені. У шортах, хто у шльопанцях, а хто у чоботах, — додає про роботу у перші дні повномасштабної війни Олександр Мітін.

У перші місяці повномасштабної війни, як розповідає доброволець, було вкрай важко. Не було ані речей, ані касок, ані палива.

Спочатку працювали без будь-якої амуніції, допомагали лише волонтери. Потім знайшли стареньку спецавтівку з сусіднього села, яка багато разів рятувала життя людям.

Олександр Степаненко, який теж долучився до добровольців, розповідає, що тепер працювати стало значно легше: волонтери з Польщі та Німеччини привезли дві сучасні автівки.

Місцеві кажуть, що для них їхні односельці — герої. Запевняють, що якби не ці п’ятеро відчайдухів, то частина села вже б перетворилася на згарище. Допомагали чоловіки також відновлювати комунікації.

Ворожий вогонь стих, а пожежники-добровольці й далі оперативно виїздять на виклики та гасять займання. Хоч добровольчий загін працює абсолютно безкоштовно, втім хлопці запевняють, що завжди готові прийти на допомогу людям.

В Україні працює унікальний робот-пожежник. Він дає можливість гасити складні пожежі у важкодоступних місцях, мінімізуючи ризики для особового складу. Читай, як в Україні працює унікальний робот-пожежник.

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