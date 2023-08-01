Спасают жизнь, несмотря на опасность! История пожарных-добровольцев, поражающих смелостью

В Николаевской области пятеро односельчан с начала полномасштабной войны сменили свои профессии, став пожарными.

Когда оккупанты беспощадно накрывали их село огнем, они выезжали тушить возгорание жилых домов и полей десятки раз в день.

Первые разы это было страшно. Потом ты понимаешь, что там люди, и им нужно помогать. Поэтому ты одеваешь форму и бежишь, — делится воспоминаниями Виталий Варяница.

Фермер Виталий Варяница рассказывает, как с начала полномасштабной войны овладел новой профессией пожарного.

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Говорит, что самое страшное было то, что в любой момент могло прилететь снова, поэтому приходилось определять время, чтобы подъехать и потушить пожар.

Где были пожары, там гасили в том, в чем и были одеты. В шортах, кто в шлепанцах, а кто в сапогах, — добавляет о работе в первые дни полномасштабной войны Александр Митин.

В первые месяцы полномасштабной войны, как рассказывает доброволец, было очень тяжело. Не было ни вещей, ни касок, ни топлива.

Сначала работали без какой-либо амуниции, помогали только волонтеры. Потом нашли старое спецавто из соседнего села, которое много раз спасала жизнь людям.

Александр Степаненко, который тоже присоединился к добровольцам, рассказывает, что теперь работать стало гораздо легче: волонтеры из Польши и Германии привезли два современных автомобиля.

Местные говорят, что для них их односельчане — герои. Уверяют, что если бы не эти пять смельчаков, то часть села уже бы превратилась в пепелище. Помогали мужчины возобновлять коммуникации.

Вражеский огонь стих, а пожарные-добровольцы и дальше оперативно выезжают на вызовы и гасят возгорание. Хотя добровольческий отряд работает совершенно бесплатно, ребята уверяют, что всегда готовы прийти на помощь людям.

В Украине работает уникальный пожарный робот. Он позволяет тушить сложные пожары в труднодоступных местах, минимизируя риски для личного состава. Читай, как работает в Украине уникальный робот-пожарный.

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