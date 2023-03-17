Украина

Сохраняет жизни спасателей! В Украине работает уникальный робот-пожарный

Вероника Фёдорова, видеоредактор 17 марта 2023, 23:00

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