Сохраняет жизни спасателей! В Украине работает уникальный робот-пожарный

В Украине работает уникальный робот-пожарный.

Как пишут в ГСЧС, робот пожаротушения Alpha Wolf предоставлен партнерами из Германии. Такой робот позволяет тушить сложные пожары в труднодоступных местах с минимизацией риска для личного состава.

Робот уже успел помочь украинским спасателям погасить произошедший 26 февраля пожар в Подольском районе Киева в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов.

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От пульта робот может работать на расстоянии 150 м, — сообщает работник ГСЧС.

Робот Alpha Wolf может выбрасывать от 2 тыс. л воды в минуту на расстояние до 65 м. А с помощью пульта управления оператор может находиться вдали от робота.

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