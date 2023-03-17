Зберігає життя рятувальників! В Україні працює унікальний робот-пожежник

В Україні працює унікальний робот-пожежник.

Як пишуть у ДСНС, робот пожежогасіння Alpha Wolf наданий партнерами з Німеччини. Він дає можливість гасити складні пожежі у важкодоступних місцях, мінімізуючи ризики для особового складу.

Робот уже встиг допомогти українським рятувальникам погасити пожежу, яка сталася 26 лютого в Подільському районі Києва в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів.

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Від пульта робот може працювати на відстані 150 м, — повідомляє працівник ДСНС.

Alpha Wolf може викидати від 2 тис. л води на хвилину на відстань до 65 м. А за допомогою пульта керування оператор може перебувати на відстані від робота.

Раніше ми розповідали, як користуватися штучним інтелектом ChatGPT.

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