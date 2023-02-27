Пожежу в Києві вперше допомагав гасити робот — як це було

Учора, 26 лютого, в Подільському районі Києва в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів сталася пожежа. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вперше робот допомагав гасити пожежу в Києві.

Як працює робот Alpha Wolf і що про нього кажуть вогнеборці — читай у нашому матеріалі.

Робот допомагав гасити пожежу в Києві

Робот, який допоміг ліквідувати пожежу, — це Alpha Wolf. Він є розробкою німецької компанії Alpha Robotics, може гасити пожежу у важкодоступних місцях і мінімізує ризик для пожежників.

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Раніше подібний робот, наданий іноземними партнерами, допомагав гасити пожежу в Борисполі. Українські рятувальники навчаються користуватися ним, щоб застосовувати якнайефективніше.

Робот Alpha Wolf може викидати від 2 тис. л води на хвилину на відстань до 65 м. А за допомогою пульта керування оператор може перебувати на відстані до 150 м від робота.

Площа пожежі становила близько 2 тис. кв. м. Для її гасіння залучили 18 одиниць спецтехніки та понад 90 рятувальників.

Робот Alpha Wolf допоміг загасити пожежу в Києві — відео

Подивитися, як робот допомагав гасити пожежу в Києві, ти можеш тут.

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