Пожар в Киеве впервые помогал гасить робот — как это было

Вчера, 26 февраля, произошел пожар в Подольском районе Киева в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что впервые робот помогал тушить пожар в Киеве.

Как работает робот Alpha Wolf и что о нем говорят пожарные — читай в нашем материале.

Робот помогал тушить пожар в Киеве

Робот, который помог ликвидировать пожар, — это Alpha Wolf. Он является разработкой немецкой компании Alpha Robotics, может тушить пожар в труднодоступных местах и минимизирует риск для пожарных.

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Раньше подобный робот, предоставленный иностранными партнерами, помогал тушить пожар в Борисполе. Украинские спасатели учатся пользоваться им, чтобы как можно эффективнее применять в будущем.

Робот Alpha Wolf может выбрасывать от 2 тыс. л воды в минуту на расстояние до 65 м. А с помощью пульта управления оператор может находиться на расстоянии до 150 м от робота.

Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м. Для его гашения были привлечены 18 единиц спецтехники и более 90 спасателей.

Робот Alpha Wolf помог погасить пожар в Киеве — видео

Посмотреть, как робот помог потушить пожар в Киеве, ты можешь здесь.

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