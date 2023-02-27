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Пожар в Киеве впервые помогал гасить робот — как это было

Анастасия Грубрина, редактор сайта 27 февраля 2023, 12:15
Робот допомагав гасити пожежу в Києві — відео
Фото: Facebook ГСЧС Украины

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