Украинские стартапы штурмуют Лас-Вегас! От инновационной бумаги до “чудо-кнопки” в смартфоне

Валентин Фречка в 17 лет придумал, как делать бумагу из опавших листьев, а не из древесины.

Первые опыты проводил на родительской кухне в селе Сокирница на Закарпатье. Теперь в Лас-Вегасе он представляет свой стартап — первое в мире производство упаковки из опавших листьев.

Помимо сумок для покупок, они делают упаковку для яиц и еды.

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– Мы не останавливали наше производство, а сейчас мы продаем часть продукции в Европе. Мы нашли много новых партнеров и инвестиции, – рассказывает Валентин.

Клинический психолог Иван Осадчий задумал свой стартап четыре года назад, когда болела его бабушка. Говорит, что в таких случаях родственникам кажется, что медперсонал не хочет лишний раз прийти к пациенту. На самом деле те очень перегружены.

Именно так возникла идея, получившая название Кнопка – передовая система вызова медсестры к пациенту через смартфон.

Всего на технологической выставке в Лас-Вегасе представлено 12 украинских стартапов.

Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатном онлайн-курсе от компании Google.