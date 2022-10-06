Освой знания о стартапе вместе с Google — бесплатный онлайн-курс от компании

Международные компании поддерживают украинцев. Сейчас время, когда бизнес является значительным вкладом в нашу экономику. Поэтому Google запускает бесплатный онлайн-курс Startup Academy для поддержки украинских стартапов.

Курс продлится три недели, с 20 октября по 10 ноября. Зарегистрироваться можно уже сейчас по ссылке.

Во время этого курса ты сможешь научиться развивать стартап и узнать, как вывести свой бизнес на украинский и международный рынки, а также как привлекать инвестиции.

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С участником курса будут делиться своим опытом тренеры: экс-генеральный менеджер Uber Eats Ukraine, исполнительный директор Fint8 Антон Шупик, ответственный за направление Product Management в Projector Institute Никита Артемчук, директор по партнерствам и инновациям в SET University и исполнительный директор в 1991 Accelerator Евгения Клепа.

Это будет практический курс, где участники будут получать задания. Эксперты будут давать советы и консультации по выполнению домашних заданий. А если ты будешь очень активным(-ой) и будешь отвечать на вопросы по теме тренингов, то сможешь получить награду от Google.

Компания уже не в первый раз помогает Украине. Ранее мы рассказывали о бесплатном обучении от Google: для кого и как зарегистрироваться.

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