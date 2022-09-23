Бесплатное обучение от Google: как и кто сможет получить новую профессию

С приходом полномасштабной войны многие потеряли свою работу, а найти ее сейчас очень трудно. Именно поэтому многим украинцам пришла в голову мысль начать изучение нового направления.
Качественное обучение новой цифровой специальности часто стоит больших денег. Однако нам помогает весь мир и создает новые возможности.
Google выделил 3 млн евро на стипендии для обучения 5000 физических лиц, потерявших или рискующих потерять работу, и 1000 малых и средних бизнесов.
Физическое лицо или компания для своих сотрудников может выбрать следующие специальности обучения на образовательной платформе Coursera:
Обучение на украинском языке
Обучение на английском языке
Если ты волнуешься, что у тебя нет опыта, можешь выдохнуть и спокойно пробовать свои силы в изучении нового, ведь программа не требует предварительных знаний или подготовки, она рассчитана на новичков.
Если ты волнуешься, что у тебя нет опыта, можешь выдохнуть и спокойно пробовать свои силы в изучении нового, ведь программа не требует предварительных знаний или подготовки, она рассчитана на новичков.
Также Coursera дает возможность каждому учиться в своем темпе в удобное для этого время. Если ты будешь выделять на обучение хотя бы десять часов в неделю, то сможешь уже через полгода получить сертификат, который станет большим преимуществом при поиске работы в компаниях или на фрилансе.
Участниками будут лимитированное количество людей и компаний. Финансирование покроет 5000 стипендий для потерявших работу во время войны физических лиц и 1000 компаний малого и среднего бизнеса.
Если желающих окажется больше, то выбирать будут по критериям:
Форму регистрации и дополнительные условия ты можешь просмотреть на сайте.
Если ты веришь, что будущее за IT, и хочешь стать частью этой вселенной, то читай наш материал о том, с чего начать свой путь в IT и как найти там работу.
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