Бесплатное обучение от Google: как и кто сможет получить новую профессию

С приходом полномасштабной войны многие потеряли свою работу, а найти ее сейчас очень трудно. Именно поэтому многим украинцам пришла в голову мысль начать изучение нового направления.

Качественное обучение новой цифровой специальности часто стоит больших денег. Однако нам помогает весь мир и создает новые возможности.

Google выделил 3 млн евро на стипендии для обучения 5000 физических лиц, потерявших или рискующих потерять работу, и 1000 малых и средних бизнесов.

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Физическое лицо или компания для своих сотрудников может выбрать следующие специальности обучения на образовательной платформе Coursera:

Обучение на украинском языке

цифровой маркетинг;

электронная коммерция;

IT-поддержка.

Обучение на английском языке

аналитика данных;

управление проектами;

UX-дизайн.

Если ты волнуешься, что у тебя нет опыта, можешь выдохнуть и спокойно пробовать свои силы в изучении нового, ведь программа не требует предварительных знаний или подготовки, она рассчитана на новичков.

Также Coursera дает возможность каждому учиться в своем темпе в удобное для этого время. Если ты будешь выделять на обучение хотя бы десять часов в неделю, то сможешь уже через полгода получить сертификат, который станет большим преимуществом при поиске работы в компаниях или на фрилансе.

Кто может стать участником

Участниками будут лимитированное количество людей и компаний. Финансирование покроет 5000 стипендий для потерявших работу во время войны физических лиц и 1000 компаний малого и среднего бизнеса.

Если желающих окажется больше, то выбирать будут по критериям:

дата и время заполнения регистрационной формы;

легитимность бизнеса;

наличие веб-страницы бизнеса;

мотивация роли в программе.

Форму регистрации и дополнительные условия ты можешь просмотреть на сайте.

Если ты веришь, что будущее за IT, и хочешь стать частью этой вселенной, то читай наш материал о том, с чего начать свой путь в IT и как найти там работу.

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